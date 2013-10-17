جشنواره تئاتر كودك با افتتاحي مردمي آغاز به كار كرد/ شادي و نشاط هديه جشنواره به مردم همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محوطه جنبي مجموعه فرهنگي شهيد آويني همدان از ساعت 19 تا 21 چهارشنبه شب ميزبان مردم هنر دوست همدان بود كه به همراه كودكانشان، خود را به اين محفل رسانده بودند تا با حضورشان خير مقدمي به گروهاي تئاتري حاضر در جشنواره داشته و مراسم افتتاحيه را پرشور تر كنند.

در اين برنامه شاد ومفرح كه متفاوت از همه مراسم هاي افتتاح معمول جشنواره ها برگزار شد، شاهد حضور صدها كودك و نوجوان همداني بوديم كه با در دست داشتن پرچم هاي جشنواره به ابراز احساسات مي پرداختند.

مدير كل فرهنگ ارشاد اسلامي استان همدان در اين مراسم گفت: كليد جشنواره تئاتر كودك نوجوان در سال 71 در همدان زده شد اما پس از چند سالی از این شهر عزیمت کرد و چهار سال است که دوباره به همدان بازگشته است.

49 نمايش در بيستمين دوره جشنوراه برگزار خواهد شد

خسرو بيات اذعان داشت: 49 نمايش در بيستمين دوره جشنواره برگزار خواهد شد همچنين شاهد برگزاري كارگاهاي مختلف آموزشي نيز مي باشيم.

وي با اشاره به اينكه 350 ميهمان داخلي وخارجي در جشنواره حضور دارند، بيان داشت: از 9 كشور خارجي نيز گروههاي تئاتر به همدان آمده اند و در سه سانس در روز برنامه اجرا خواهند كرد.

مديركل فرهنگ ارشاد اسلامي استان همدان اذعان داشت: جشنواره تئاتر كودك شادي و نشاط را به مردم همدان هديه كرد.

شهردار همدان نيز در اين مراسم ایجاد فضاهای مطلوب و روزهایی شاد برای کودکان و نوجوان را آروزی خود براي ميهمانان جشنواره بيان كرد.

امیررضا یوسفیان عنوان كرد: همدان شهر تاریخی و کهن ایران زمین و حتی جهان است و شایسته است برای مردم فرهنگ دوست این دیار فضاهایی شاد و پرنشاط ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره و برنامه‌های فرهنگی در استان برازنده مردم فرهنگ دوست همدان است و امیدواریم برگزاری برنامه‌های اینگونه در همدان تداوم داشته باشد.

یوسفیان اظهار داشت: شهرداری همدان برنامه های مختلف، شاد و متنوعی را برای بچه ها تدارک ديده است.

از گروهاي اجرا كننده در اين مراسم مي توان به حضور گروه كوتوله هاي ايران،ممل،گيگيلي ها، خاله رويا وحضور عمو حميد مجري برنامه كودك شبكه همدان اشاره كرد.

همچنين افتتاح مردمي جشنواره در 9 نقطه حاشیه شهر همدان نيز برگزار شود که از ساعت15شاهد برنامه‌های این رویداد فرهنگی بودند.

برنامه اجرايي جشنواره از فردا در سالن هاي مختلف شهر همدان آغاز و مجموعه تئاتر شهر همدان در مجتمع آويني افتتاح خواهد شد.