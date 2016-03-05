تیم فوتبال انتظار بجنورد به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابت دو تیم نخست و دوم جدول رقابت‌های فوتبال لیگ دسته یک امیدهای کشور، «خونه به خونه بابل» و «انتظار بجنورد» با نتیجه دو بر یک به نفع انتظار بجنورد به پایان رسید و این تیم جزو شش تیم برتر به مرحله بعد صعود کرد.

حسین جعفرزاده اظهار کرد: این دیدار دراستادیوم پانزده هزار نفری ۱۹ مهر و از ساعت ۱۴ روزجمعه آغاز شد که گل دقیقه پنجم حریف موجب غافلگیری تیم انتطار بجنورد شد.

جعفرزاده افزود: پس از گل حریف در اوایل بازی، کمیل آشخانه از تیم انتظار توانست در دقیقه سی‌ام، بازی را به تساوی بکشاند و بازی با همین نتیجه در نیمه نخست به پایان رسید.

وی تصریح کرد: در نیمه دوم و همانطور که پیش بینی شده بود تیم انتظار بجنورد با بازی تماشایی رضا نظری و گل وی در دقیقه ۷۵ از حریف پیش افتاد و بازی با نتیجه دو بر یک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، با صعود تیم فوتبال انتظار بجنورد به جمع شش تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک امیدهای کشور، این تیم می‌بایست در انتظار مشخص شدن میزبان این مرحله از رقابت‌ها و قرعه کشی آن باشد.