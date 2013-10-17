مرکز بهداشت هیچ گاه در زمینه سلامت مردم اصفهان کوتاهی نخواهد کرد

علی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با آموزش ضوابط و شرايط بهداشتي تالارها و رستوران‌هاي جاده بهارستان اظهار داشت: مشكلات بهداشتي مراكز عرضه مواد غذايي، رستوران و تالارهاي واقع در جاده بهارستان در چند جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان مطرح شد.

وی بیان داشت: در این ارتباط سعي شده با هماهنگي مركز بهداشت و همت و تلاش ساير دستگاه‌ها اعم از فرمانداري ، جهاد كشاورزي ، آب و فاضلاب ، بخشداري و شهرداري و نيز مجمع امور صنفي در آينده نه چندان دور مشکل شرایط بهداشتی تالارها و رستوران‌های جاده بهارستان رفع شود.

جمع‌آوری بیش از 600 کیلوگرم مواد غذایی تقلبی در بهارستان

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان ادامه داد : در این جلسه موازين و مقررات ماده 13 بهداشت محيط در خصوص بهسازي و بهداشتي کردن مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و به ويژه وضعيت آب مصرفي بحث شد.

وی ابراز داشت: در بازديد مشترك كارشناسان بهداشت محيط مركز بهداشت شماره دو اصفهان و واحد اصناف شهرداري بهارستان از چهارشنبه بازار اين شهر ، شرايط بهداشتي و نحوه عرضه و فروش اقلام مختلف مواد غذايي در اين بازار از نزديك مورد بازديد و بررسي قرار گرفت.

پارسا افزود: در بازديد انجام شده در چهارچوب تشديد كنترل بهداشتي چهارشنبه بازار بهارستان بيش از 600 كيلوگرم مواد غذايي کشف و ضبط شد .

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: از جمله مواد غذایی کشف شده ماكاروني فله‌اي ، شربت تقلبي ، شيريني ، گز و لواشك بدون مشخصات بهداشتي و تقلبي جمع‌آوري و توقيف شد تا با انجام تشريفات لازم قضائي معدوم شود.

وی ادامه داد: عدم بهسازي محوطه فضايي كه در روزهاي چهارشنبه براي برگزاري اين بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد يكي از نواقص بزرگ اين بازار است.

پارسا با بیان اینکه نشستن گرد و غبار زياد بر روي اقلام مواد غذايي عرضه شده در چهارشنبه بازار بهارستان یکی از عوامل معدوم سازی موادغذایی این بازار است ، گفت: اميد است با همت و تلاش شهرداري بهارستان اين مشكل مرتفع شود.

معدوم سازی یک و نیم تن مواد غذایی فاسد در منطقه رهنان

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با اجراي طرح تشديد كنترل بهداشتي واحدهاي عرضه مواد غذائي توسط این مرکز در منطقه رهنان خبر داد و بیان داشت: در این بازرسی نزديك به یک و نیم تن مواد غذائي فله‌اي و غيربهداشتي جمع‌آوري و توقيف شد تا با انجام تشريفات لازم قضائي معدوم شود.

پارسا ادامه داد: اقلام مكشوفه شامل مواد غذائي مختلف از جمله برنج پخته ، پنير پرورده ، ترشي و عسل است که لازم به ذكر است عمده اين اقلام در دو انبار غيربهداشتي نگهداري مي‌شود.

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان اظهار داشت: با انتقال مواد غذائي مکشوفه به مركز بهداشت ، درب انبارها پلمپ و متصديان متخلف به مراجع قضائي معرفي شدند.

