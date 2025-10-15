  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

کشف و امحای بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌گذشته در سیریک

سیریک - سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک، گفت: در بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیریک از یک مغازه در این شهرستان، بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد غذایی وارداتی فاسد کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدنی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز عرضه عرضه مواد غذایی اظهار کرد: ادامه بازرسی‌های مستمر و نظارتی واحدهای صنفی، مقادیر قابل‌توجهی از مواد غذایی غیرقابل مصرف در یکی از مغازه‌های سیریک کشف و معدوم شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه افزود: این بازدید که روز شنبه، نوزدهم مهرماه توسط کارشناسان بهداشت محیط این شبکه انجام شد، منجر به کشف بیش از ۵۰ کیلوگرم از اجناس تاریخ‌گذشته شد که عمدتاً شامل مواد غذایی وارداتی بود.

مدنی بیان کرد: این اقلام بلافاصله پس از کشف، توقیف و پس از طی مراحل اداری، به طور کامل امحا شدند تا از ورود آن‌ها به چرخه مصرف و به خطر افتادن سلامت مردم جلوگیری شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان سیریک در پایان از همشهریان خواست که پیش از خرید هرگونه کالا، به تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی محصولات توجه ویژه‌ای داشته باشند. وی همچنین از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف و نقض قوانین بهداشتی در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ به اطلاع کارشناسان بهداشت محیط برسانند.

