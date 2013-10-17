امروز و فردا کردن های مسئولان مخابرات در مشهد/ انتظار کاربران برای سرعت بخشی به اینترنت طولانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل مخابرات خراسان رضوي در گفتگو با مهر اعلام کرده بود اختلال بوجود آمده در اينترنت مشتركان كه از روز شنبه و بر اثر خرابي در مركز انقلاب مشهد بوجود آمده تا پايان روز دوشنبه به صورت كامل برطرف می شود اما هنوز این مشکل حل نشده است.

علي ملك جعفريان که اختلال بوجود آمده در اينترنت مشتركان از روز شنبه را خرابي در مركز انقلاب مشهد اعلام کرده بود همچنین دراین گفتگو به مهر اختلال سخت افزاري در مركز مخابرات انقلاب مشهد را كه 10 مركز اینترنت پرسرعت در مشهد را تحت پوشش دارد، باعث قطعي و اختلال‌هاي بوجود آمده دانست.

به گفته وی علاوه بر مشكل سخت افزاري بوجود آمده در مركز انقلاب يك مشكل نرم افزاري ديگر هم وجود دارد كه با تلاش متخصصان مركز مخابرات استان اين مشكل كامل برطرف می شود.

وی همچنين از اهداء هشت روز اينترنت رايگان كه در حدود 150مگا بايت خواهد بود به مشتركان به منظور جبران اختلال بوجود آمده خبر داد که به حجم مشتركان اضافه می شود.

اما هنوز با گذشت یک هفته همچنان کارهای اینترنتی کاربران به کندی پیشرفت می کند و این مشکل کابران را کلافه کرده است.

خبرنگاران قشری که بیشترین آسیب را دیدند

مشهد کلانشهری است که استقبال از اینترنت در آن بسیار بالا است و این روزها فعالیتهای بسیاری از دستگاه ها، شرکتها، موسسات، دانشگاه ها که به کمک اینترنت انجام می شود دچار اختلال شده است.

و البته در این میان شاید قشری که بیشترین آسیب از این قطعی ها نصیبش شده است خبرنگاران و اصحاب رسانه های اینترنتی است که هرچند بر سرعت ارسال اخبار تاکید دارند با کندی بیشتری مواجه می شوند.

سرعت پایین اینترنت، قطع و وصل شدن های متوالی و قطع شدن هایی که گاهی چندین دقیقه طول می کشد، از مهمترین مشکلات کاربران در این روزها است که آنها را کلافه کرده است.

کاربران شاکی اند که در این میان وقت طلایی شان به هدر می رود و تعلل و امروز و فردای مسئولان چاره مشکل آنها نیست و هرچه سریعتر باید این سرعت به اینترنت در مشهد بر گردد.

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گزارش : زهره رنگ آمیز