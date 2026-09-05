هنر بیرو و نبوغ حسین زده برای ماندن در تراکتور در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بازی هفته ششم لیگ برتر فصل جاری امروز شنبه بین تیم های فوتبال تراکتور تبریز و گلگهر سیرجان از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که با برتری یک بر صفر میزبان همراه بود. امیرحسین حسینزاده (۴۴) تکگل سه امتیازی تراکتور را به ثمر رساند تا شاگردان جواد نکونام همچنان در صدر جدول بمانند.
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، محمد دانشگر، محمد نادری، سیدمهدی حسینی، اودیل خامروبکوف، صادق محرمی، مسعود زائر کاظمینی، امیرحسین حسینزاده و تومیسلاو اشتراکالی
ترکیب گلگهر:
فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، سیداحسان حسینی، میلاد کر، امید عالیشاه، مجید علیاری، علیرضا احسانیفر، پدرام قاضیپور، احمدرضا زندهروح، سهیل صحرایی و لوی بن حسین.
بازی در شرایطی آغاز شد که هر دو تیم تلاش داشتند با در اختیار گرفتن میانه میدان، راهی برای رسیدن به دروازه یکدیگر پیدا کنند. گلگهر در دقیقه ۲۰ نخستین موقعیت جدی خود را روی یک ضربه کرنر ایجاد کرد. ارسال از روی نقطه کرنر با خروج ناموفق گروسیان همراه شد و توپ به اشتراکالی رسید، اما ضربه سر او با اختلافی کم از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت.
در دقیقه ۳۵، گلگهر بار دیگر صاحب موقعیت شد، اما شوت سنگین خامروبکف از کنار دروازه به بیرون رفت تا این فرصت نیز از دست برود.
در ادامه، تراکتور روی یک موقعیت غافلگیرکننده به گل رسید. در دقیقه ۴۳، در حالی که بازیکنان گلگهر به تصور اعلام کرنر در اطراف محوطه جریمه خود مستقر شده بودند، علیرضا بیرانوند بازی را از کنار دروازه آغاز کرد و توپ را به شکل بلند به زمین گلگهر فرستاد. امیرحسین حسینزاده با فرار به پشت مدافعان در موقعیت تکبهتک قرار گرفت و با ضربهای دقیق توپ را وارد دروازه کرد تا تراکتور یک بر صفر پیش بیفتد.
پس از گل، گلگهر برای جبران نتیجه تلاش کرد و در نیمه دوم نیز چند بار تا آستانه باز کردن دروازه تراکتور پیش رفت. در دقیقه ۷۰، شوت محکم گودرزی از پشت محوطه جریمه با واکنش علیرضا بیرانوند همراه شد و دروازه تراکتور همچنان بسته ماند.
سه دقیقه بعد، گلگهر بار دیگر فرصت مناسبی برای رسیدن به گل داشت، اما ضربه گودرزی دقت لازم را نداشت و راهی به دروازه پیدا نکرد.
در ادامه مسابقه، تلاشهای گلگهر برای رسیدن به گل تساوی نتیجهای نداشت و تراکتور با اتکا به برتری یک بر صفر خود، به دنبال حفظ نتیجه و کسب سه امتیاز بود.
این دیدار اما تنها به اتفاقات داخل زمین محدود نماند و حاشیههای زیادی نیز داشت. در جریان مسابقه، گلگهریها نسبت به توهین برخی تماشاگران تراکتوری به امید عالیشاه واکنش نشان دادند و در همین رابطه بیانیهای منتشر کردند.
از سوی دیگر، خداداد عزیزی نیز در جریان مسابقه با دریافت دو کارت زرد از سوی داور، از کنار زمین اخراج شد تا حواشی این دیدار بیشتر شود.
در نهایت تراکتور در دیداری که موقعیتهای قابل توجهی برای هر دو تیم داشت و با حواشی مختلفی نیز همراه بود، با تکگل امیرحسین حسینزاده به برتری رسید و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کرد.
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