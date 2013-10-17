دستور بازسازی فوری روستای سنگک از سوی استاندار مرکزی/ امداد رسانی در سطح مطلوبی است

محمد حسین مقیمی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده روستای سنگک نوبران شهر ساوه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر افزود: بسیاری از منازل مسکونی خسارات جدی دیده که دستور دادم دستگاه های ذیربط بخصوص بنیاد مسکن در این روستا مستقر شوند و با برآورد خسارات وارده ، بازسازی اماکن خسارت دیده هرچه سریع تر شروع شود.

وی با اشاره به امداد رسانی هلال احمر به حادثه دیدگان گفت: از چادرهایی که برای اسکان موقت و اضطراری اهالی روستای سنگک برپا شده بود بازدید کردم و باید از اقدامات هلال احمر شهرستان ساوه تشکر کنم.

استاندار مرکزی به ضرورت تامین امنیت روستای زلزله زده سنگک اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در این روستا حضور پررنگی دارد و به این نیرو سفارش اکید کردم که در تمامی ورودی های روستا مستقر و تمامی تدابیر لازم برای تامین امنیت در این روستا اتخاذ شود.

وی همچنین از اهالی روستای سنگک خواست تا با حفظ آرامش خود با امدادگران و نیروی انتظامی نهایت همکاری را داشته باشند.

گفتنی است زلزله 4.7 ریشتری ظهر روز چهارشنبه در دو روستای بخش نوبران خسارت جانی دربرنداشته و تنها 20 درصد خانه ها صد در صد تخریب شده اند.

بخش نوبران در ۵۵ كيلومتری شهر ساوه واقع شده است.

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عکس: حسین کرمی

