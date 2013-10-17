به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر آب‌پخش از ساعات اولیه صبح پنجشنبه به استقبال ضریح مطهر حضرت ابوالفضل رفتند و شاهد حضور بیش از پنج‌هزار آب‌پخشی در این مراسم بودیم.

مردم با استقبال خود از این ضریح ثابت کردند که همواره عاشق ائمه اطهار(ع) هستند و استقبال از این ضریح در واقع عشق و دلبستگی مردم به ائمه اطهار (ع) را اثبات کرد.

در این آئین، تعداد زیادی از مردم روستاهای اطراف نیز حضور یافتند و عشق و ارادت خود به اهل بیت را نشان دادند.

مردم شبانکاره نیز امروز استقبالی باشکوه از این ضریح داشتند و اين ضريح از خيابان شهيد خمشي‌آيا تا ميدان امام حسين (ع) مورد استقبال قرار گرفت.

استقبال مردم دالکی از ضریح مطهر حضرت ابوالفضل(ع)

ضریح مطهر حضرت ابوالفضل(ع) از استان فارس وارد استان بوشهر شد و با حضور گسترده مردم در شهر دالکی از توابع شهرستان دشتستان با برگزاری نوحه خوانی و زنجیر زنی مورد استقبال قرار گرفت.

سیل عظیم جمعیت و تعداد بی‌شماری از عاشقان اهل بیت و کربلایی در ورودي استان بوشهر در جاده شهر دالكي به اتوبان خليج فارس مستقر شده و پذیرای رایحه دل‌انگیز ضریح خيمه گاه مرقد باب الحوائج (ع) بودند.

استقرار تکایا و ایستگاه‌های صلواتی در این مسیر حال و هوایی خاص به این فضا بخشیده و یاد لب‌های ترک خورده و عطش‌زده کربلا و کربلاییان را در سینه داغدار کرده و می‌گریاند.

ورود ضریح حضرت عباس (ع) دالکی را متبرک کرد

رایحه خوش کربلا در مسیر استقبال و آذین‌بندی مسیر حرکت ضریح و پاکسازی و گل باران این مسیر تنها کاری‌ است که می‌توان دل مردمی که سعادت حتی یک‌بار زیارت کربلا را نداشته شاد و سبک کند و مردم اين شهر در كنار ضريح دعاي معنوي عرفه خواندند.

امام جمعه دالكي گفت: ورود ضریح حضرت عباس (ع) از ياوران ستاره ولایت حضرت امام حسين (ع) است که بر فرش دل‌هاي آسماني مردم شهر دالكي گذر كرد و شهر را متبرک کرد و همه انبیای الهی از آدم تا خاتم مردم را به عبودیت رب‌العالمین رهنمون داشتند تا مردم فقط خدا را در نظر بگیرند، حاجات خود را از او طلب کنند و برای سعادت دنیا و آخرت فقط و فقط خدا را در نظر داشته باشند.

سيد احمد هاشمي که سال قبل برای نخستین بار به کربلا مشرف شده بود، گفت: همه مسیر را به عشق رسیدن به حرم مولایم اباعبدالله‌الحسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) پیاده پيمودم و امروز بزرگترين افتخار براي مردم استان بوشهر كسب شده كه ضريح خيمه گاه ابوالفضل عباس (ع) از شهرها عبور مي كند و مردم به استقبالش مي آيند تا حاجتشان را بگيرند.

اعتبار 20 میلیارد ریالی برای ساخت ضریح حضرت عباس (ع)

رئیس ستاد عتبات و عالیات استان بوشهر گفت: مردم جای جای کشور ایران اسلامی شاهد حرکت و ورود ضریح مطهر به شهرهای مختلف استان بوشهر میهمان بوده و ما این افتخار و سعادت را از خوش‌نیتی و ارادتمندی مردم بوشهر و ایرانیان نسبت به اهل بیت می‌دانیم.

عبدالرضا مطاف افزود: استان بوشهر اخیرا به این موضوع ورود کرده و اقدامات ارزنده‌ای تاکنون در این راستا انجام داده است.

وی از واگذاری ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل(ع) به استان بوشهر خبر داد و افزود: این ضریح اکنون بیش از 25 درصد پیشرفت دارد و در بوشهر برای انجام 75 درصد باقیمانده کار با همه توان برای تکمیل آن اهتمام می‌ورزیم.

مطاف تصریح کرد: این ستاد در خصوص جمع‌آوری کمک‌های مردمی، نذورات، طلاجات و ... و همچنین در اعزام نیروی انسانی تاکنون کارهای خوبی انجام داده است.

وی یادآور شد: برای ساخت این ضریح به بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و کارگاه ساخت این ضریح تاکنون در شیراز بوده که برای انجام کارهای بعدی وارد استان بوشهر خواهد شد و مردم و مسئولان نیز به گرمی به استقبال این ضریح خواهند رفت.

مطاف خاطرنشان کرد: برای تکمیل این ضریح 250 کیلوگرم نقره و دو کیلوگرم طلا نیاز است و مدت تکمیل آن نیز 6ماه است.

وحدتيه و سعدآباد کربلایی شدند

در ادمه مسير استقبال كاروان "بر آستان خورشيد" ضريح خيمه گاه قمر بني هاشم (ع) به شهرهاي وحدتيه و سعدآباد رسيد و فضاي اين شهرها را كربلاي كرد و مردم مستقبل اين شهر زائران اين حضرت شدند.

ساعت‌ها انتظار و لحضه شماري مردم و حضور پرشور و شعور خيل جمعيت عاشقان و ارادتمندان حال و هواي خاصي به مسير استقبال بخشيده بود و بعد از ورود ضريح مطهر به اين دو شهر كاروان به كند حركت مي كرد و مردم وحديته و سعدآباد ساعت ها اين ضريح را به آغوش گرفتند و مناجات و توسلات مي خواندند.

اینجا هر نفسش یاد کربلاست و همه از منتظران حضرت مهدي (عج) و زائران در راه زيارات ضريح خيمه گاه سقاي دشت كربلا حضرت عباس (ع) هستند و سيماي مردم وحدتيه و سعدآباد باراني است.

ده‌ها ایستگاه صلواتی در طول این مسیر از سوی هیئت‌های عزاداری و به صورت خودجوش توسط مردم برپا شده که از مردم پذیرایی می‌کنند.

استقبال مردم بوشهر از ضریح نورانی باب الحوائج (ع) در روز جمعه

قرار است کاروان حامل ضریح نورانی باب الحوائج (ع) پس از توقفی کوتاه در شهرهاي در مسير بزرگراه خليج فارس رهسپار بوشهر شود و دیده مشتاقان آن حضرت را که از روز جمعه 26 مهرماه ساعت 10 صبح در ميدان قدس بوشهر چشم انتظار هستند، روشن کنند و مورد استقبال هیئت‌های مذهبی، مسئولان، مشتاقان و ارادتمندان و مردم ولایتمدار شهر بوشهر تا مصلای جمعه قرار خواهد گرفت.

مردم متدين برازجان شامگاه پنجشنبه 25 مهرماه ميزان اين كاروان هستند كه استقبال از ضریح مطهر قمر بنی هاشم (ع) در شهر برازجان در محل شهدای گمنام این شهر صورت خواهد گرفت و پس از آن، مراسم دعای کمیل در کنار ضریح خیمه گاه سقای دشت کربلا در محل میدان شهید چمران برازجان با حضور آیت الله صفایی بوشهری، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان و امام جمعه بوشهر و سایر مسئولان لشکری و کشوری استانی و مشتاقان و محبان اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

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گزارش: حامد فکوری

عکس: محمد عبیدی