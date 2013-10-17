لغو مصونیت 6 نماینده راستگرای افراطی پارلمان یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، پارلمان یونان به لغو مصونیت اعضای پارلمانی حزب "سپیده زرین" با اکثریت آرا رای مثبت داد. به این ترتیب دستگاه قضایی یونان می تواند 6 نماینده این حزب راستگرای افراطی را تحت پیگرد قرار دهد.

علت این اقدام احتمال مشارکت این نمایندگان در اقدام جنایت آمیز عنوان شده است. در پی کشته شدن یک خواننده رپ چپگرا در روز هفدهم سپتامبر انگشت اتهام دستگاه قضایی به سمت حزب سپیده زرین نشانه رفت. دستگاه قضایی یونان عامل این جنایت را یکی از وابستگان به این حزب راست گرای افراطی دانسته است.

هر چند مقامات این حزب اتهامات وارده در این خصوص را رد کرده اند با این حال "نیکوس میخالولیاکس" رهبر این حزب و سه نماینده پارلمانی آن در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته اند. گفتنی است حزب سپیده زرین در بحبوحه بحران اقتصادی یونان و با شعار مقابله با مهاجران و مخالفت با طرح ریاضت اقتصادی توانست در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور آرای قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص دهد.