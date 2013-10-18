  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۰

ملکشاهی خبر داد:

مصوبه تخصیص 200 میلیون مترمکعب آب از سد سیمره به کوهدشت گرفته شد

مصوبه تخصیص 200 میلیون مترمکعب آب از سد سیمره به کوهدشت گرفته شد

کوهدشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه تخصیص 200 میلیون مترمکعب آب از محل سد سیمره به کوهدشت گرفته شد.

الهیار ملکشاهی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیریهایی که در دولت داشتیم مصوبه تخصیص 200 میلیون مترمکعب آب از محل سد سیمره به اراضی کشاورزی کوهدشت را گرفتیم.

وی عنوان کرد: ابتدا این رقم 100 میلیون مترمکعب آب در سال بود که توانستیم این میزان را به 200 میلیون مترمکعب افزایش دهیم.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقال این میزان آب به اراضی تشنه کوهدشت از پیگیریهای اصلی ما است، یادآور شد: در این راستا جلسه ای با مسئولان شرکت آب منطقه ای داشتیم تا راهکار لازم برای انتقال این میزان آب اتخاذ شود.

ملشکاهی با تاکید بر ضرورت تسریع در انجام این کار از سوی متولیان امر، ابراز امیدواری کرد که با تحقق این مصوبه بتوان بخشی از مشکلات آب اراضی کشاورزی شهرستان کوهدشت را رفع کرد.

وی با اشاره به خسارات خشکسالی سالهای اخیر به اراضی شهرستان کوهدشت یادآور شد: متاسفانه نزدیک به 90 درصد اراضی این شهرستان به صورت دیم کشت می شود و این امر موجب خسارات جدی خشکسالی به معیشت و اقتصاد منطقه شده است.

کد مطلب 2157437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه