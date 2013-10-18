مصوبه تخصیص 200 میلیون مترمکعب آب از سد سیمره به کوهدشت گرفته شد

الهیار ملکشاهی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیریهایی که در دولت داشتیم مصوبه تخصیص 200 میلیون مترمکعب آب از محل سد سیمره به اراضی کشاورزی کوهدشت را گرفتیم.

وی عنوان کرد: ابتدا این رقم 100 میلیون مترمکعب آب در سال بود که توانستیم این میزان را به 200 میلیون مترمکعب افزایش دهیم.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقال این میزان آب به اراضی تشنه کوهدشت از پیگیریهای اصلی ما است، یادآور شد: در این راستا جلسه ای با مسئولان شرکت آب منطقه ای داشتیم تا راهکار لازم برای انتقال این میزان آب اتخاذ شود.

ملشکاهی با تاکید بر ضرورت تسریع در انجام این کار از سوی متولیان امر، ابراز امیدواری کرد که با تحقق این مصوبه بتوان بخشی از مشکلات آب اراضی کشاورزی شهرستان کوهدشت را رفع کرد.

وی با اشاره به خسارات خشکسالی سالهای اخیر به اراضی شهرستان کوهدشت یادآور شد: متاسفانه نزدیک به 90 درصد اراضی این شهرستان به صورت دیم کشت می شود و این امر موجب خسارات جدی خشکسالی به معیشت و اقتصاد منطقه شده است.