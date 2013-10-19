ترکیب تیم فوتبال نوجوانان ایران برای دیدار با آرژانتین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، مهدی امینی، صادق محرمی، مصطفی هاشمی، سیدمجید حسینی(کاپیتان)، کمیل حق‌زاده، سعید عزت اللهی، امیرحسین کریمی، علی هزامی، محمد بازاج، امیرمحمد مظلوم و رضا جعفری، 11 بازیکنی هستند که امروز مقابل آرژانتین در ورزشگاه راشد دبی به میدان می‌روند.

از سوی دیگر جلسه فنی مربیان با بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال ایران پیش از بازی مقابل آرژانتین صبح امروز شنبه در اتاق جلسات هتل اینترکنتینانتال برگزار شد. در این جلسه علی دوستی‌مهر، بار دیگر با تشریح وظایف بازیکنان در زمین و در بازی مقابل آرژانتین، نکات فنی را به آنها گوشزد کرد و صحنه‌هایی از بازی‌های تیم ملی آرژانتین که گلچین شده بود نشان داد.

این جلسه تا ساعت 11:30 به وقت تهران ادامه داشت که در آن نحوه آرایش تیم و عملکرد بازیکنان در جریان این بازی، به آنها توضیح داده شد.

همچنین مصطفی قنبرپور سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران که تیمش با موفقیت مرحله مقدماتی را پشت سر گذاشت و به مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2014 راه یافت، برای حضور در کلاس آموزشی فیفا و تماشای دیدارهای ایران، از روز گذشته وارد امارات شده است.

دیدار تیم‌های فوتبال ایران و آرژانتین در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی نوجوانان 2013 امارات ساعت 20 امروز شنبه در ورزشگاه راشد شهر دبی امارات برگزار می‌شود.