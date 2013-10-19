14 درصد روستاهای استان مرکزی فاقد شبکه گازرسانی/ بهره مندی صد در صدی جمعيت شهري از گاز طبیعی

محسن كهوند در گفتگو با خبرنگار مهر جمعيت شهري بهره مند از گاز طبيعي در سطح استان مركزي را صد در صد بر شمرد و گفت:استان مركزي داراي 32 شهر مي باشد كه تمامي ساكنين شهرها از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند و تعداد خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي در شهرها 312 هزارخانوار وتعداد خانوارهاي روستايي تحت پوشش گاز طبيعي در استان مركزي 93 هزار و 751خانوار مي باشند.

وی از اغاز عمليات گازرساني به سه روستاي زرنديه خبر داد و گفت: روستاهاي تيره ،ورچند و جناقچي سفلي از توابع زرنديه دراستان مرکزی با انتخاب پیمانکار از نعمت گازطبیعی بهره مند می شوند.

کهوندهزینه كلي تأمین کالا واجرای گازرسانی به اين روستاها بالغ بر 11ميليارد و 442میلیون ریال برشمرد و ادامه داد: پس ازگازرساني به اين روستاها در مدت زمان 210 روز،ساکنین 270خانواری روستاهاي تيره،ورچند،جناقچي سفلي از نعمت ارزشمند گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاري به 52 روستا گازرساني صورت گرفته تصریح کرد: با اين وجود روستاهاي بهره مند از گاز طبيعي در استان مركزي به 718 روستا رسيده است.

مدير عامل شركت گاز استان مركزي با بیان اینکه 12هزار567 مشترك جديد در بخشهاي مختلف اعم از خانگي،تجاري و صنعتي جذب اين شركت گشده است خاطرنشان کرد: در همين راستا تعداد مشتركين گاز طبيعي از بدو تاسيس اين شركت به بيش از441 هزار500 مشترك رسيده است.

وی در ادامه با اشاره به مصرف گاز طبيعي در سطح استان مركزي گفت: از ابتداي سالجاري تا كنون يك ميلياردو307 ميليون متر مكعب گاز در سطح استان مركزي در بخشهاي مختلف مصرف شده است.

كهوند درادامه در خصوص عمليات شبكه گذاري و نصب انشعابات گفت: ازابتداي سالجاري تا كنون به ميزان 362كيلومتر شبكه گازبه شبكه هاي گازرساني اين استان افزوده شده است كه با اين وجود ميزان شبكه گذاري از ابتداي تاسيس شركت تا كنون به بيش از8هزار كيلومتر رسيده است وتعداد 5 هزار و465انشعاب گاز جديد نيز در سطح استان نصب گرديده كه تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان مركزي تا كنون به 248 هزار انشعاب رسيده است.