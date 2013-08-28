رتبه دوم گاز رسانی به روستاهای کشورمتعلق به استان مرکزی است

محسن کهوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 705روستای استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و 65 روستا نیز در دست اقدام است.

وی ادامه داد:86 درصد از خانوارهای روستایی استان مرکزی شامل 92 هزار و 482 خانوار در استان و حدوداً 320 هزار خانوار شهری از نعمت گاز طبیعی برخوردارهستند که تا پایان سال سهم خانوارهای روستایی از گاز طبیعی به 90 درصد می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اظهار کرد: گازرسانی به 65 روستای این استان امسال در دست اجرا است که 54 طرح آن در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی از گازرسانی به هفت روستا در سطح شهرستان دليجان همزمان با چهارمين روز از هفته دولت خبر داد و گفت: گازرسانی به هفت روستاي قالهر ،شانق،درب جوقا،سينقان،توت،دوزپا ودوريدان از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی انجام شده است.

وی با بیان اینکه با اجراي گازرساني به روستاهاي ياد شده بيش از 760 خانوار در سطح اين روستا از نعمت ارزشمند گاز طبيعي بهره مند مي شوند خاطرنشان کرد: هزینه تأمین کالا و اجرای این پروژه‌ بالغ بر 52 میلیارد و 125 میلیون ریال گردیده است و 64 هزار و692 متر شبکه و خط تغذيه گاز از نوع پلي اتيلن و فولادي اجرا گرديده است و 4 عدد ایستگاه تقلیل فشار تي بي اس به ظرفيتهاي مختلف همچنین 760 عدد علمک گاز در سطح این روستاها نصب و اجرا شده است.

کهوند با بیان اینکه در استان در مجموع یک هزار و 413 روستا وجود دارد که تعداد 361روستا بدون سکنه و حدود 225 روستا نیز بین یک تا 20 خانوار دارند ادامه داد: تعداد 2 هزار و 800 خانوار در سطح استان وجود دارند که به علت کمی خانوار یا صعب العبور بودن منطقه امکان گازرسانی وجود ندارد.

32 شهراستان مرکزی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند

کهوند یاد آور شد: شرکت گاز استان مرکزی در 10 سال اخیر به طور متوسط سالانه یک هزار و 400 کیلومتر حفاری داشته که عمده آن در حوزه روستایی بوده است.



وی ادامه داد: جایگاه گاز استان مرکزی در سبد انرژی سال 88 حدود 57 درصد بوده است که در پایان سال گذشته به 61 درصد رسیده است و بر مبنای برنامه چشم انداز توسعه این عدد باید به 84 درصد برسد.



مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی افزود: هم اکنون هفت هزار و 800 کیلومتر شبکه گازرسانی و 246 هزار انشعاب در سطح استان نصب شده و 437 هزار و پنج مشترک از نعمت گاز برخوردار شده اند.



کهوند خاطر نشان کرد: 32 شهراستان مرکزی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که این رقم 100 درصد جمعیت شهری را شامل می شود.

جشن سبز در 7 شهر استان مرکزی



وی با بیان اینکه شهرستانهای اراک،آشتیان،کمیجان،خمین،محلات،دلیجان وخنداب 7 شهرستان مورد نظر هستند که به طور صد در صد از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند ادامه داد: تا پایان امسال نیز هفت شهرستان به طور کامل تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار خواهد گرفت که به عنوان شهرستان سبز معرفی می شوند.

وی اظهار داشت: سایر شهرستانهای استان نیز به غیر از شهرستان تفرش بیش از 90درصد خانوار آنها تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.



کهوند با اشاره به اینکه استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن در تاسیسات گاز جایگاه ویژه ای دار د گفت: 70 درصد خطوط لوله و ترانزیت کشور در بخش داخلی و صادراتی از این استان عبور می کند.



وی با اشاره به اینکه استان مرکزی جزء چهار قطب صنعتی کشور محسوب می گردد افزود: برخی از صنایع مادر نیز که نقش حیاتی برای کشور دارند در این استان واقع شده اند که کلیه شهرکها و نواحی صنعتی فعال،عملیات گازرسانی در آنها به اتمام رسیده است و هیچ متقاضی صنعتی بدون گاز استان وجود ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به مصرف گاز در این استان یادآور شد: سال گذشته چهارمیلیارد و 562 میلیون متر مکعب گاز در استان مرکزی مصرف شده است که رتبه هشتم را سطح کشور دارد که از این میزان کهوند افزود: 70 درصد آن حوزه صنایع و نیروگاه استفاده می شود.

مدیر عامل شرکت گاز به تغیییر سوخت نیروگاه شازند از مازوت به گاز اشاره کرد و گفت: با پیگیرهای صورت گرفته از بهمن ماه سال گذشته ،نیروگاه شازند که منبع اصلی انتشار آلودگی بود به جای مازوت تامین سوخت خود را با گاز تامین می نماید.

وی در پایان به بحث جایگاه های CNG استان پرداخت و خاطر نشان ساخت:68 جایگاه در سطح استان وجود دارد که 39 جایگاه تک منظوره و 28 جایگاه آن دو منظوره است.

کهوند افزود: در این جایگاه ها به طور متوسط روزانه 500 هزار متر مکعب گاز مصرف می شود که معادل 400 هزار لیتر بنزین در روز است.

