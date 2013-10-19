کمانداران فولاد صدرنشین لیگ برتر تیراندازی با کمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که با حضور ده تیم و در سه دور برگزار شد تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان با کسب سه پیروزی پیاپی و 50 امتیاز به تنهایی در صدر جدول ایستاد. تیم‌های بانک قوامین با 44 امتیاز و همیاری شهرداری های شهرکرد با 43 امتیاز به ترتیب مکان‌های دوم و سوم را در اختیار گرفتند.



همچنین تیم‌های بانک ملی گلستان با 39 امتیاز، افق سپید تهران با 38 امتیاز، دهکده کمانداران کردستان با 29 امتیاز، ترانه دریای آبی گیلان با 27 امتیاز، کیش با 15 امتیاز، نفت امیدیه با 15 امتیاز و بافق یزد نیز با صفر امتیاز در مکان‌های بعدی ایستادند.