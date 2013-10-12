فولاد ماهان سپاهان اصفهان و افق سپید تهران همچنان در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دور هشتم مرحله برگشت مسابقات لیگ تیراندازی با کمان در قزوین ادامه یافت که در پایان این مسابقات در جدول ردهبندی رشته کامپوند مردان، تیمهای افق سپید تهران با 35، بانک قوامین(ناجا)31 و فولاد ماهان سپاهان اصفهان با 26 امتیاز به ترتیب در ردههای اول تا سوم جدول ردهبندی قرار گرفتند.
اما در بخش زنان تیمهای فولاد ماهان سپاهان اصفهان با 15 امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت و تیمهای افق سپید تهران با 14 و بانک قوامین(ناجا) 8 امتیاز به ترتیب رده های دوم و سوم را از آن خود کردند. نتایج کامل مسابقات به شرح زیر است:
کامپوند مردان(دور هشتم):
*بانک قوامین (ناجا) 3 - افق سپید تهران 2
* فولاد ماهان سپاهان اصفهان 5 – هیات قزوین صفر
کامپوند زنان(دور چهارم):
* هیات قزوین 1 – افق سپید تهران 4
* فولاد ماهان سپاهان اصفهان 3 - بانک قوامین (ناجا) 2
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