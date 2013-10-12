  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

لیگ تیراندازی با کمان؛

فولاد ماهان سپاهان اصفهان و افق سپید تهران همچنان در صدر

فولاد ماهان سپاهان اصفهان و افق سپید تهران همچنان در صدر

دور برگشت لیگ تیراندازی با کمان خارج از سالن در رشته کامپوند در دو بخش مردان و زنان به میزبانی هیات قزوین در قزوین برگزار شد که در پایان این مرحله تیم‌های فولاد ماهان سپاهان اصفهان و افق سپید تهران در صدر جدول رده‌بندی جایگاه خود را تثبیت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دور هشتم مرحله برگشت مسابقات لیگ تیراندازی با کمان در قزوین ادامه یافت که در پایان این مسابقات در جدول رده‌بندی رشته کامپوند مردان، تیم‌های افق سپید تهران با 35، بانک قوامین(ناجا)31 و فولاد ماهان سپاهان اصفهان با 26 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.

اما در بخش زنان تیم‌های فولاد ماهان سپاهان اصفهان با 15 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و تیم‌های افق سپید تهران با 14 و بانک قوامین(ناجا) 8 امتیاز به ترتیب رده های دوم و سوم را از آن خود کردند. نتایج کامل مسابقات به شرح زیر است:

کامپوند مردان(دور هشتم):

*بانک قوامین (ناجا) 3 - افق سپید تهران 2
* فولاد ماهان سپاهان اصفهان 5 – هیات قزوین صفر

کامپوند زنان(دور چهارم):

* هیات قزوین 1 – افق سپید تهران 4
* فولاد ماهان سپاهان اصفهان 3 - بانک قوامین (ناجا) 2

کد مطلب 2153984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها