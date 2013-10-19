بيدخت گناباد با شش هزار نفر جمعيت با كمبود آب شرب مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شيرزاد اميني ظهر شنبه در جمع اعضاي شواري اسلامي شهر بيدخت كه در دفتر امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: شهر بيدخت با حدود شش هزار نفر جمعيت داراي مشكلاتي از جمله بيكاري جوانان، نبود تاسيسات زيربنايي و ورزش، كمبود آب شرب با كيفيت، آب كشاورزي و... مواجه است.

وي با بيان اينكه شهرداري بيدخت نيز با مشكلات عديده از جمله عدم كفايت درآمد ها با هزينه مواجه است افزود: در يك سال گذشته به تعداد بسيار محدودي پروانه ساخت و ساز صادر شده است.

اميني بیان کرد: در صورت عدم حمايت دستگاههاي اجرايي از كارآفرينان و سرمايه گذاري در شهر يبيدخت، جوانان براي اشتغال، از اين شهر مهاجرت خواهند كرد.

امام جمعه گناباد نيز گفت: با توجه به اينكه اهالي مومن بيدخت پيگير برپايي نماز جمعه در اين شهر مي باشند و تاكنون به نتيجه نرسيده ، شورا بايد براي اين خواسته نيز امكاناتي فراهم نمايد تا هرچه سريعتر اين فريضه ديني در اين شهر اقامه شود.

حجت الاسلام حسن صادقي افزود: احيا سنت حسنه وقف، تقويت و توسعه كتابخانه ها ، كانونهاي فرهنگي مساجد ، بسيج و مركز آموزش علمي كاربردي و غيره بايد بيش از پيش مورد حمايت قرار گيرد.

وي ادامه داد: احداث مسجد و نمازخانه در محل ساختمان هاي مسكن مهر و تقويت مدرسه علميه امام باقر(ع) نيز بايد در حمايت و دستور كار شورا قرارگيرد.