اروپایی ها خوی استبدادی دارند / سیاست خارجی باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیوز آز" ، در پی دعوت اتحادیه اروپا از "الهام علی اف" رئیس جمهور جمهوری آذربایجان برای شرکت در نشست سران ویلینوس در ماه نوامبر، گروهی از روزنامه نگاران این کشور با انتشار نامه ای سرگشاده ضمن هشدار درباره تبعات تلاش های وی برای پیوستن به اتحادیه اروپا خواستار تغییر سیاست خارجی وی در راستای منافع ملی جمهوری آذربایجان شدند.

در این نامه آمده است هرچند انتشار این خبر موجب هیجان برخی از همکاران ما و برخی ها در این کشور شده است اما ما و بخشی از مردم جمهوری آذربایجان نگرانی هایی در این خصوص دارند که باید به آنها جواب داد.

در این نامه خطاب به علی اف آمده استف قبل از هرچیزی باید به این سوال هاجواب داده شود که چرا ما تلاش می کنیم به بروکسل نزدیک شویم؟ ایا اروپایی که الان خودش درگیر بحران های شدید اجتماعی و اقتصادی است واقعا می تواند نسخه ای مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ما تجویز کند؟

نویسندگان این نامه تاکید کرده اند لزوم پاسخ به این سوال ها بعد از اینکه لحن اروپایی ها بوی آموزشی گرفته و نشان از افزایش فشار دارد چند برابر شده است زیرا همکاری واقعی زمانی خواهد بود که طرفین به همدیگر احترام بگذارند.

در این نامه با اشاره به ماهیت دوگانه اروپایی ها آمده است: اروپایی ها مدعی همکاری منصفانه ،برقراری اصول دموکراسی و احترام به همه هستند اما در عمل از خود رفتار استبدادی نهفته نشان می دهند و اصولا غیرقابل پیشبینی و اعتماد هستند.

در ادامه این نامه آمده است ، اتحادیه اروپا در قالب برنامه همکاری شرق اروپا که با برنامه های ارائه شده در آن برای 6 جمهوری جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق صرفا قصد افزایش نفوذ خود در این منطقه را دارد و حتی با تعهدات خود هم بصورت گزینشی رفتار می کند ،مثلا برای برقرای ثبات و امنیت در منطقه که یکی از تعهدات آنها است هیچی تمایلی از خود نشان نمی دهد.

این نویسنده ها مواضع و عملکرد اروپایی ها در مسائل کشورشان را مبتنی بر استانداردهای دو گانه و بحث انگیز خوانده اند و اعلام داشته اند مهمترین مسئله ای که دولت اذربایجان در سال های اخیر از آن غفلت کرده است انجام اصلاحات درونی در این کشور بوده است.

در این نامه خطاب به علی اف آماده است ، آقای رئیس جمهور امروز مردم آذربایجان با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی کشورشان خواستار بازنگری در سیاست خارجی کشور و اتخاذ سیاستی جدید بر اساس شرایط جدید منطقه هستند.

در پایان این نویسندگان خود را حامی سیاست هایی اعلام کرده اند که منافع ملی کشورشان را مد نظر داشته باشد.