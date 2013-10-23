مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد/عشایردر تامین نیازهای اولیه مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر چهارشنبه با حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور و مسئولین استانی در یاسوج برگزار شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان در این آیین گفت: عشایر این استان در تامین ابتدایی ترین نیازهای خود مانده اند.

سید یعقوب موسوی با اشاره به مشکلات جامعه عشایری افزود: کمبود آب یکی از این مشکلات است که زندگی عشایری را در تنگنا قرار داده است.

وی تصریح کرد: رفع نیازمندیهای عشایر استان مستلزم تلاش جمعی همه دستگاههای اجرایی استان است.

این مسئول تاکید کرد: دردهای تاریخی عشایر رفع نمی شود مگر اینکه فاصله طبقاتی در جامعه رفع شود.

موسوی همچنین بر آموزش عشایر تاکید کرد و اظهار داشت: آموزش می تواند نقش مهمی در بهبود و ارتقای وضعیت زندگی عشایری داشته باشد.

وی همچنین به نقش بی بدیل مرحوم بهمن بیگی در سوادآموزی به عشایر اشاره کرد و گفت: آثار تلاشهای آن مرحوم در میان عشایر ساری و جاری است.

موسوی قدرشناسی را یکی از خصوصیات بارز عشایر ذکر کرد و افزود: مردم قدرشناس عشایر همیشه این اسطوره تعلیم و تربیت را به یاد دارند و او را فراموش نمی کنند.

11200خانوار عشایری در کهگیلویه و بویراحمد زندگی می کنند

مدیرکل جدید امور عشایر استان نیز در این مراسم گفت: سابقه زندگی کوچ نشینی در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی به قبل از تاریخ بر می گردد.

مجید علی پور اظهار داشت: زندگی عشایری با فرهنگ مردم این استان عجین شده است.

وی با بیان اینکه 11هزار و 200خانوار عشایری در این استان زندگی می کنند، گفت: این تعداد در قالب 16 طایفه و شش ایل بومی و دو طایفه کشکولی و دره شوری از ایل قشقایی در این استان زندگی می کنند.

علی پور تصریح کرد: عشایر این استان به عنوان جامعه تولید کننده نقش مهمی در اقتصاد استان دارند.

وی افزود: باید با برنامه ریزی های لازم این جامعه از تولید تک محصولی به سمت تولید چند محصولی حرکت کند.

مدیرکل جدید امور عشایر استان همچنین با اشاره خدمات رسانی این اداره کل به عشایر از جمله بهسازی جاده های عشایری و آبرسانی بر ادامه این فعالیتها تاکید کرد و گفت: ساماندهی مناطق عشایری، افزایش بهره وری از منابع آبی و خاکی و راه اندازی تشکلهای عشایری نیز در دستور کار قرار می گیرد.

در پایان این نشست از خدمات اشکان رحیمی زاده مدیرکل سابق این اداره کل تقدیر و مجید علی پور به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.