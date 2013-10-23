افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات راهکاری در حمایت از صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنهاوندی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد و همایش توسعه صادرات اظهار داشت: تنها اینکه نرخ ارز را افزایش دهیم نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات صادراتی و تولید کنندگان را برطرف کرد.

وی ادامه داد: رفع مشکلات و موانع صادراتی و افزایش تولید داخلی به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که یکی از آن‌ها توجه به حمل و نقل و توسعه حمل و نقل در زمینه زمینی و هوایی و ریلی است.

این مقام مسئول تامین سرمایه برای افزایش صادرات را از دیگر راهکارهای توسعه صادراتی برشمرد و عنوان کرد: تا زمانی که اعتبارات صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات افزایش نداشته باشد نباید انتظار داشت چرا که از سال 68 تا کنون حتی یک ریال هم به اعتبارات صندوق افزوده نشده است.

وی بیان داشت: با افزایش سقف سرمایه بانک تخصصی توسعه صادرات همچنین صندوق ضمانت صادرات قادر خواهیم بود تا تسهیلات مورد نیاز صادر کنندگان نیز افزایش یافته و نوسانات نرخ ارز برای صادر کنندگان جبران شود.

وی در بخشی از سخنان خود تلاش و فعالیت صادرکنندگان را تحسین برانگیز خواند و اضافه کرد: در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارد و سوءتدبیرها در کشور بیداد کرده است، صادرکنندگان با همت و پشتکار خود نمونه شدند به ویژه که در برخی نقاط رشد نیز داشته‌اند.

نهاوندی تصریح کرد: با وجود اینکه رشد صادراتی کشور در سال گذشته رشد منفی 13 درصدی را نشان می‌دهد اما استان یزد با داشتن فعالانی کوشا و پرتلاش در این زمینه با رشد 15 درصدی روبه رو شده است.

این مقام مسئول افزود: آزمون یکسال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی در سطح کشور نشان داده است که فعالان اقتصادی در استان کویری یزد با سختکوشی و پشتکاری که داشتند برتری خود را در مقایسه با سایر جهادگران اقتصادی حفظ کرده‌اند.

وی یزد را از جمله استان‌های پیشتاز در این عرصه خواند و بیان داشت: ویژگی‌های استان یزد در کشور زبانزد است اما باید ویژگی تولید و تجارت را نیز به این استان اضافه کرد.

معاون تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادر کنندگان استان یزد توانستند کالاهای صادراتی خود را در کشوری که با مشکلات متعددی در حوزه صادرات روبرو بوده و موانع زیادی را پیش رو داشته است، به سایر نقاط عرضه کنند.

وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور پرداخت و اعمال تحریم‌ها را یادآور شد و عنوان کرد: دشمن در شرایطی راه تنفس اقتصادی کشور را مسدود کرده و سعی بر این داشت با قطع یک به یک رگ‌های اقتصادی این کشور، ملت را به زانو درآورد اما توانایی و پشتکار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی توانست این کشور را روی پای خودش نگه دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: در همین شرایط اما برخی مانع تراشی‌های داخلی و تحریم‌های درونی، صادرکنندگان را بیش از پیش خسته کرده و انتظار داشتیم که با عبور از موانع داخلی وارد میدان شوند و البته با موفقیت وارد شده و پیروز عرصه شدند.

وی به تشریح اقدامات و رویکردهای دولت تدبیر و امید پرداخت و آینده پیش‌روی صادرات و تولید را روشن دانست.

نهاوندی با بیان اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید و وجود روشنی در فضای بین‌المللی شکوفایی اقتصادی در آینده را به دنبال دارد اظهار داشت: با وجود اینکه هنوز چندان از به دست‌گیری سکان مدیریت دولت جدید نگذشته اما شاهد اقدامات موثری در عرصه تجاری و اقتصادی هستیم.

وی شرایط را مناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دانست و با اشاره به تلاش‌های دولت در این زمینه افزود: در مدت زمان 50 روز، کار 500 روزه انجام شده و این مسئله نویدبخش روزهای روشن و پر امید است.

نهاوندی، همکاری و همدلی مسئولان بخش‌هاي مختلف كشوري و استاني براي رفع چالش‌ها و استفاده از فرصت‌هاي پیش‌رو در حوزه صادرات و واردات و تولید و تجارت را موثر خواند و گفت: این تلاش‌ها دلگرمی برای صاحبان کار و تجارت و تولید است.

به گزارش مهر، در این همایش از صادرکنندگان نمونه استان یزد در بخش‌های کاشی سرامیک، فلزات، صنایع شیمیایی، نساجی، تعاون و گیاهان دارویی تقدیر شد.