ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر امروز شورای عالی فرهنگ و ارتباطات که با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس این شورا برگزار شد، ابوذر ابراهیمی ترکمان به ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزیده شد.



ابوذر ترکمان ابراهیمی، رایزن فرهنگی سابق ایران در روسیه، دارای دکترای حقوق خصوصی و تحصیلات حوزوی است.



ترکمان تاکنون وابسته فرهنگی سفارت حمهوری اسلامی ایران در آنکارا، وابسته فرهنگی سفارت ایران در عشق آباد، عضو شورای سردبیری مجله در گستره فرهنگ بین‌الملل، معاون اداره کل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه در سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، مدیرکل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزن فرهنگی در فدراسیون روسیه از تاریخ 10 مارس 2008 تاکنون بوده است.



از آثار علمی او می توان به لطیفه های قرآنی، حکایت 3 شهر درباره شهرها و مشاهیر اسلامی خراسان بزرگ، داستان دانشوران به زبان روسی، فرهنگ روسیه از دریچه آداب و رسوم و بیش از یکصد مقاله علمی به زبانهای فارسی، انگلیسی، روسی، ترکمنی و ترکی استانبولی منتشر شده درمطبوعات داخل وخارج از ایران اشاره کرد.



به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خرمشاد رئیس پیشین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و چهارمین رئیس این سازمان در طول 18 سال حیات آن بود.



سازمان فرهنگ و ارتباطات از 30 نیر 1374 تاسیس شد و اساسنامه آن به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید. این سازمان فرهنگی با ماموریت فرا کشوری زیر نظر یک شورای عالی پانزده نفره اداره می‌شود.



ارکان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شامل شورای عالی مرکب از 15 نفر از وزرا و شخصیت‌های علمی و فرهنگی است که با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند.



این ترکیب 15 نفره عبارتند از پنج نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی به انتخاب مقام معظم رهبری و 10 نفر متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورا)، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزیر اطلاعات، معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دبیرکل مجمع‌جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، رئیس جامعة‌المصطفی (ص) العالمیه و رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین مشاور رییس جمهور و رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند.