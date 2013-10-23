به گزارش خبرگزاری مهر، در مهمترین دیدار این هفته رئال مادرید در خانه خود با درخشش کریس رونالدو موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد یوونتوس بگذرد.

در این بازی که در حضور بیش از 70 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد ابتدا رونالدو در دقیقه 4 تیم میزبان را پیش انداخت اما فرناندو یورنته مهاجم اسپانیایی یووه در دقیقه 22 نتیجه را به تساوی کشاند. در دقیقه 29 رونالدو از روی نقطه پنالتی گل دوم رئال را به ثمر رساند. از دقیقه 48 یووه با اخراج جورجیو کیه لینی مدافع خود 10 نفره به بازی ادامه داد.

رئال با درخشش کریس رونالدو و دو گلی که او به ثمر رساند از سد یوونتوس گذشت

در دیگر بازی این گروه گالاتاسرای با هدایت روبرتو مانچینی در استانبول با نتیجه 3 بر یک میهمان خود اف سی کپنهاگن دانمارک را از پیش رو برداشت. در این بازی فلیپه ملو، وسلی اسنایدر و دیدیه دروگبا برای گالاتاسرای گل زدند.

اما در گروه A رقابتها منچستریونایتد با درخشش رایان گیگز و گل به خودی اینیگو مارتینز بازیکن رئال سوسیداد موفق شد یک بر صفر میهمان اسپانیایی خود را شکست دهد. مارتینز در دقیقه 2 دروازه تیم خودی را باز کرد تا یونایتد سریعترین گل این فصل لیگ قهرمانان را به ثمر رسانده باشد.

گیگز یکی از ستاره های یونایتد در دیدار مقابل سوسیداد بود و نقش موثری در پیروزی تیمش داشت

در دیگر بازی این گروه بایرلورکوزن آلمان در ورزشگاه بای آره نا با نتیجه پر گل 4 بر صفر میهمان خود شاختار دونتسک اوکراین را شکست داد. در این بازی اشتفان کیسلینگ دو بار و سیمون رولفس و سیدنی سم هر کدام یکبار برای لورکوزن گل زدند.

اما در گروه C پاری سن ژرمن با درخشش فوق العاده زلاتان ایبراهیموویچ با نتیجه پر گل 5 بر صفر در خانه اندرلشت به پیروزی رسید. زلاتان ستاره بی چون و چرای این دیدار بود و به تنهایی 4 گل از 5 گل تیمش را به ثمر رساند، گل دیگر پاری سن ژرمن را هم ادینسون کاوانی وارد دروازه اندرلشت کرد.

زلاتان به تنهایی 4 گل از 5 گل تیمش را در پیروزی مقابل اندرلشت به ثمر رساند

در دیگر بازی این گروه بنفیکا در خانه خود مقابل المپیاکوس به تساوی یک بر یک رضایت داد. در این دیدار ابتدا المپیاکوس با گل الخاندرو دومینگز از میزبان خود پیش افتاد اما اسکار کاردوزو در دقیقه 83 بنفیکا را از شکست نجات داد و بازی را به تساوی کشاند.

در گروه D هم بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی رقابتها در حضور بیش از 65 هزار تماشاگر ورزشگاه آلیانس آره نا با نتیجه پر گل 5 بر صفر ویکتوریا پلژن جمهوری چک را از پیش رو برداشت. در این دیدار فرانک ریبری 2 بار، داوید آلابا، باستین شواین اشتایگر و ماریو گوتزه هرکدام یک بار برای باواریایی ها گل زدند.

مدافع عنوان قهرمانی رقابتها با 5 گل نماینده جمهوری چک را در هم کوبید

در دیگر دیدار این گروه که زودتر از 7 بازی دیگر برگزار شد منچسترسیتی با درخشش سرخیو آگوئرو مقابل میزبان خود زسکا مسکو به برتری رسید. سیتی ابتدا از میزبان خود عقب افناد اما آگوئرو 2 بار برای این تیم گل زد تا شاگردان مانوئل پلگرینی یک پیروزی شیرین خارج از خانه را در شب سرد مسکو کسب کنند.

نتایج کامل بازی های چهارشنبه شب به شرح زیر است:

گروه A

منچستریونایتد انگلیس یک – رئال سوسیداد اسپانیا صفر

گل: اینیگو مارتینز (2، گل به خودی) برای منچستریونایتد

بایرلورکوزن آلمان 4 – شاختاردونتسک اوکراین صفر

گل: اششتفان کیسلینگ (22، 72)، سیمون رولفس (50، پنالتی)، سیدنی سم (57)

گروه B

رئال مادرید 2 – یوونتوس یک

گل‌ها: کریس رونالدو (4، 29 پنالتی) برای رئال و فرناندو یورنته (22) برای یوونتوس

گالاتاسرای 3 – اف سی کپنهاگن دانمارک یک

گل‌ها: فلیپه ملو (9)، وسلی اسنایدر (38) و دیدیه دروگبا (45) برای گالاتاسرای و کلادمیر (88) برای کپنهاگن

گروه C

اندرلشت بلژیک صفر – پاری سن ژرمن فرانسه 5

گل‌ها: زلاتان ایبراهیموویچ (17، 22، 36، 62) و ادینسون کاوانی (51) برای پاری سن ژرمن

بنفیکا پرتغال یک – المپیاکوس یونان یک

گل: آلخاندرو دومینگز (29) برای المپیاکوس و اسکار کاردوزو (83) برای بنفیکا

گروه D

زسکا مسکو روسیه یک – منچسترسیتی انگلیس 2

گل‌ها: زوران توسیچ (32) برای زسکا و سرخیو آگوئرو (34، 42) برای من سیتی

بایرن مونیخ آلمان 5 – ویکتوریا پلژن جمهوری چک صفر

گل‌ها: فرانک ریبری (25 پنالتی، 61)، داوید آلابا (37) و باستین شواین اشتایگر (64)، ماریو گوتزه (90) برای بایرن مونیخ

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By Mohammad Ali Mir Gilani / محمدعلی میرگیلانی