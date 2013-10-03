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۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

مهر منتشر کرد؛

گزارش تصویری - تشریحی از دیدارهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا

گزارش تصویری - تشریحی از دیدارهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا

هفته دوم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن، المپیاکوس، رئال مادرید و بایرلورکوزن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشتباهات فاحش جو هارت سنگربان من سیتی در دیدار مقابل بایرن مونیخ، هت تریک ستاره المپیاکوس و درخشش رونالدو و دی ماریا برای رئال مادرید بخشی از اتفاقات رقابتهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا بودند. در ادامه گزارشی تصویری از دیدارهای چهارشنبه شب را مشاهده می کنید:

ستاره تنها: هوادار یووه خیلی زود به ورزشگاه آمده تا بازی تیمش مقابل گالاتاسرای را تماشا کند

دیدیه دروگبا گل نخست را برای گالاتاسرای به ثمر رساند اما بازی در نهایت با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید

ماتوس کوزاچیک سنگربان دروازه بان پلژن اشتباه فاحشی انجام داد تا زسکا 3 بر 2 پیروز شود

وقتی در دقایق تلف شده گل پیروز تیم تان را به ثمر می رسانید می توانید مثل ینس هگلر بازیکن لورکوزن هر طور دوست دارید خوشحالی کنید

زلاتان ستاره پاری سن ژرمن بعد از 2 گلی که به ثمر رساند اینگونه در پوست خود نمی گنجد

کنستانتینوس میتروگلو بازیکن المپیاکوس تنها ستاره ای بود که چهارشنبه شب هت تریک کرد تا تیمش 3 بر صفر اندرلشت را شکست دهد

دی ماریا و رونالدو ستاره های رئال در دیدار مقابل کپنهاگن بودند 4 گل وارد دروازه نماینده دانمارک کردند

بعد از شکست 3 بر یک سیتی مقابل بایرن مونیخ انتقادات جدیدی به جو هارت دروازه بان ملی پوش سیتی وارد شد

کد مطلب 2148170

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