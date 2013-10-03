گزارش تصویری - تشریحی از دیدارهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، اشتباهات فاحش جو هارت سنگربان من سیتی در دیدار مقابل بایرن مونیخ، هت تریک ستاره المپیاکوس و درخشش رونالدو و دی ماریا برای رئال مادرید بخشی از اتفاقات رقابتهای چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا بودند. در ادامه گزارشی تصویری از دیدارهای چهارشنبه شب را مشاهده می کنید:

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