به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه A رقابتها منچستریونایتد در خانه بایرلورکوزن با نتیجه پر گل 5 بر صفر به پیروزی رسید تا صعود خود به دور بعدی رقابتها را مسجل کند. در این بازی کریس اسمالینگ (22، 77)، امیر اسپاهیک (30 گل به خودی)، جانی اوانز (66)، نانی (88) برای یونایتد گل زدند.

در دیگر بازی این گروه شاختار دونتسک با نتیجه پر گل 4 بر صفر مقابل رئال سوسیداد به برتری رسید تا شانس صعود خود از این گروه را زنده نگه دارد. در این بازی لوئیز آدریانو (37)، الکس تکسیرا (48) و داگلاس کاستا (68، 87)برای شاختار گل زدند.

در این گروه منچستریونایتد صعود خود به دور بعدی رقابتها را مسجل کرده و دو تیم شاختار و لورکوزن برای صعود از این گروه شانس دارند.

گروه A

1- منچستریونایتد 11 امتیاز

2- شاختار دونتسک 8 امتیاز

3- بایرلورکوزن 7 امتیاز

4- رئال سوسیداد یک امتیاز

در گروه B یوونتوس با نتیجه 3 بر یک از سد اف سی کپنهاگن دانمارک گذشت تا کمی وضع خود در این گروه را بهبود بخشد و هنوز برای صعود شانس داشته باشد. آرتورو ویدال 2 بار در دقایق 29 و 61 از روی نقطه پنالتی و یکبار در دقیقه 63 برای یووه گل زد تا هت تریک خود را در این بازی تکمیل کرده باشد. تک گل اف سی کپنهاگن را اولاف ملبرگ در دقیقه 56 وارد دروازه یووه کرد.

در دیگر بازی این گروه رئال مادرید 10 نفره با نتیجه 4 بر یک گالاتاسرای را از پیش رو برداشت. در این بازی سرخیو راموس از دقیقه 26 با دریافت کارت قرمز از داور اخراج شد تا شاگردان کارلو آنچلوتی 10 نفره به بازی ادامه دهند. گرث بیل (37)، آلوارو آربلوا (51)، آنخل دی ماریا (63) و ایسکو (81) برای رئال گل زدند. تک گل گالا را هم اوموت بولوت در دقیقه 38 وارد دروازه رئال کرد.

در این گروه صعود رئال مادرید به دور بعدی قطعی شده و دو تیم یوونتوس و گالاتاسرای در هفته پایانی جدال حساسی را برای صعود پیش رو خواهند داشت، البته اف سی کپنهاگن هم برای صعود از این گروه هنوز شانس دارد.

گروه B

1- رئال مادرید 13 امتیاز

2- یوونتوس 6 امتیاز

3- گالاتاسرای 4 امتیاز

4- اف سی کپنهاگن 4 امتیاز

اما در گروه C بنفیکا در خانه اندرلشت با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید تا همچنان شانس صعود خود را از این گروه زنده نگه دارد. در دیگر دیدار این گروه هم پاری سن ژرمن با نتیجه 2 بر یک مقابل المپیاکوس به برتری رسید و به مرحله حذفی رقابتها صعود کرد. در این بازی زلاتان (7) و کاوانی (90) برای پاری سن ژرمن گل زدند. این تیم فرانسوی از دقیقه 46 با اخراج مارکو وراتی 10 نفره به بازی ادامه می داد.

در این گروه صعود پاری سن ژرمن به دور بعدی رقابتها مسجل شده و دو تیم المپیاکوس و بنفیکا برای صعود از این گروه شانس دارند.

گروه C

1- پاری سن ژرمن 13 امتیاز

2- المپیاکوس 7 امتیاز

3- بنفیکا 7 امتیاز

4- اندرلشت یک امتیاز

در گروه D بایرن مونیخ در مسکو با نتیجه 3 بر یک زسکا را از پیش رو برداشت تا علاوه بر صعرود به دور بعدی، نواز پیروزی های خود در رقابتهای لیگ قهرمانان را به عدد 10 برساند و رکود جدیدی به ثبت برساند. آرین روبن (17)، ماریو گوتزه (56) و توماس مولر (65 پنالتی) برای بایرن در این بازی گل زدند.

در دیگر بازی گروه منچسترسیتی با نتیجه 4 بر 2 ویکتوریا پلژن جمهوری چک را از پیش رو برداشت تا صعود خود به دور بعدی را قطعی کند. در این دیدار سرخیو آگوئرو (33 پنالتی)، سمیر نصری (65)، آلوارو نگردو (78) و ادین ژکو (89) برای سیتی گل زدند.

در این گروه صعود تیم های بایرن و من سیتی به دور بعدی قطعی شد و دو تیم زسکا مسکو و ویکتوریا پلژن نیز شانسی برای صعود نخواهند داشت.

گروه D

1- بایرن مونیخ 15 امتیاز

2- منچستر سیتی 12 امتیاز

3- زسکا مسکو 3 امتیاز

4- ویکتوریا پلژن بدون امتیاز

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By Mohammad Ali Mir Gilani / محمدعلی میرگیلانی