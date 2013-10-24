تحریمهای ضد ایرانی با اصل نهم منشور سازمان ملل مغایرت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ˈمجید محمدی کنعانˈ به مناسبت شصت و هشتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل خاطر نشان کرد متاسفانه، واقعیت آن است که تحریم های اعمال شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل، زمینه را برای اعمال تحریم های تک جانبه و چند جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان هموار کرده است.

وی افزود: شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منشور سازمان ملل، به بهانه تهدید صلح و امنیت جهان توسط برنامه هسته ای کشورمان مدعی است، برنامه هسته ای کشورمان می تواند برای صلح و امنیت جهان مشکل ساز شود و بر این اساس تحریم های ظالمانه ای را علیه کشورمان وضع کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان تهران اظهار داشت: سازمان ملل مانند هر سازمان دیگر دارای اساسنامه است و مبنای فعالیت هایش را اساسنامه آن شکل می دهد و تصمیمات عوامل اجرایی باید منطبق بر اساسنامه آن باشد.

محمدی کنعان با بیان اینکه فصلهای منشور سازمان ملل، شبیه اصول قانون اساسی کشور ها است، خاطر نشان کرد: فصل های منشور سازمان ملل تقریبا تمام کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین همانطوری که از اصول قانون اساسی کشورها استنباط می شود، اصول قانون اساسی کشورها در موقع اجرا نباید همدیگر را نقض کنند.

وی گفت: اصول قانون اساسی کشورها در یک بخش اشتراک نظر دارند که اجرای یک اصل قانون اساسی نباید بر خلاف اصول دیگر باشد.

محمدی کنعان افزود: وقتی اساسنامه سازمان ملل را مطالعه می کنیم در استناد تحریم های اعمال شده از طرف شورای امنیت با یک ابهام حقوقی روبرو می شویم چرا که فصل هفتم منشور سازمان ملل که به صلح و امنیت جهانی اشاره دارد و در تحریمها نیز ،به آن استناد شده است با فصل نهم منشور سازمان ملل که اشاره به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین کشورها دارد، مغایرت دارد.

وی در مورد فصل نهم منشور سازمان ملل خاطر نشان کرد: بر اساس این فصل تمام اعضای سازمان ملل حق دارند روابط اقتصادی اجتماعی آزاد با هم داشته باشند، در واقع طبق این فصل باید کشورها بتوانند به راحتی با یکدیگر مبادلات مالی و اقتصادی داشته باشند، اما متاسفانه در عمل در معادلات جهانی شاهد چیز دیگری هستیم.

محمدی کنعان گفت : شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از بازوان اجرایی سازمان ملل، به استنباط مشکل ساز بودن برنامه صلح آمیز کشورمان، روشی را انتخاب کرده است که فصل نهم منشور سازمان ملل را به طور کامل نقض و مختل کرده است.

وی افزود: ضروری است دبیرکل سازمان ملل ،که یکی از وظایف اصلی اش حفاظت و نظارت بر حسن اجرای فصلهای منشور سازمان ملل است به این مورد توجه کند.

محمدی کنعان در پایان از مسئولان خواست در کنار راهکارهای مختلف پیش رو علیه تحریم، بر این ابهام حقوقی نیز تمرکز کنند.