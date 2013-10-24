اروپایی ها به جای ریختن اشک تمساح برای مردم سوریه حمایت از تروریستها را متوقف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه تاکید کرد ملت سوریه تنها مسئول انتخاب رهبران و ترسیم حال و آینده کشورشان هستند و هرگز به هیچ طرف خارجی اجازه نمی دهند به جای آنها دولتها و اختیارات و ماموریتهای آنها را تعیین کنند.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای تاکید کرد سوریه بارها پایبندی خود را به یافتن راه حل سیاسی برای بحران مبتنی بر گفتگو میان سوریها با احترام به حاکمیت آنها بدون دخالت بیگانگان و به دور از منافع استعماری برخی کشورهای غربی تاکید کرده است.

براساس این بیانیه، سوریه همچنین آمادگی خود را برای حضور در کنفرانس ژنو دو و تلاش برای موفقیت آن بدون هرگونه پیش شرط یا دخالت خارجی اعلام کرده است.

از سوی دیگر، دولت سوریه تاکید کرد اتحادیه اروپا، همکاری دمشق با بازرسان شیمیایی سازمان ملل متحد را نادیده گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد نتیجه گیریهای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیرشان در لوکزامبورگ با تکیه بر جهل و ناآگاهی کامل خود از آنچه در سوریه می گذرد، به دست آمده است و بیانگر دشمنی شدید با ملت سوریه است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه تاکید کرد دولت سوریه و ملت آن مصمم به ادامه مبارزه با تروریسم و بازگرداندن امنیت و ثبات به کشور هستند.

در این بیانیه آمده است اروپایی ها سیاست های ویرانگری را در قبال سوریه با حمایت از گروههای تروریستی که خون سوریها را می ریزند، و نیز اعمال تحریمهای غیرقانونی که زندگی و معیشت مردم را هدف قرار داده است، در پیش گرفته اند.

در این بیانیه از اروپایی ها خواسته شده است با اتخاذ مواضع روشن در محکومیت تروریسم، تدابیر مناسبی را برای توقف سرازیر شدن تروریستها به سوریه به ویژه از کشورهای اروپایی اتخاذ کنند.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه خاطر نشان کرد اروپایی ها با نادیده گرفتن همکاری دمشق با بازرسان سازمان ملل در خصوص پرونده شیمیایی، این حقیقت را نادیده گرفته اند که اسرائیل هنوز به توافقنامه منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی نپیوسته است.

این سخنگو گفت اتحادیه اروپا در حالی برای اوضاع ملت سوریه گریه می کند که فراموش کرده است که سیاستهای غربی و تحریمهای ظالمانه باعث این مشکلات شده است و بهبود اوضاع انسانی در سوریه مستلزم رفع تحریمها به جای تقدیم پول و سلاح به گروههای تروریستی است.