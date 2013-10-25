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۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۸

تحولات امنیتی سوریه/

وقوع دو انفجار تروریستی در حومه دمشق/ هلاکت دهها تروریست و کشف سلاحهای اسرائیلی

وقوع دو انفجار تروریستی در حومه دمشق/ هلاکت دهها تروریست و کشف سلاحهای اسرائیلی

رسانه های عربی از کشته و زخمی شدن دهها سوری در دو انفجار رخ داده در منطقه وادی بردی در حومه دمشق خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری روسیا الیوم لحظاتی پیش در خبری فوری از کشته و زخمی شدن دهها سوری در دو انفجار تروریستی در منطقه وادی بردی در حومه دمشق خبر داد.

بنابر این گزارش، این انفجارها در مناطق مسکونی رخ داده و ممکن است تلفات آن بالا باشد.

خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داد در این انفجارها تروریستها از دو خودرو بمبگذاری شده استفاده کرده اند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- یک منبع نزدیک به گروههای مبارز کرد در شمال سوریه در گفتگو با شبکه المیادین هرگونه توافق میان کردها و گروه تروریستی داعش(دولت اسلامی عراق و شام) را تکذیب کرد.

- "راکان رشدی الزوبع" رئیس به اصطلاح کمیته شرعی جبهه تروریستی النصره و دو نفر از همراهانش در استان الحسکه به هلاکت رسیدند.

- خبرگزاری روسی اینتر فکس در گزارشی از عقب نشینی برخی از ناوهای آمریکایی از نقاط ساحلی سوریه خبر داد.

- ارتش سوریه در آخرین عملیات خود در منطقه بحیره العتیبه در حومه دمشق 41 تروریست را به هلاکت رساند. در این عملیات از تروریستها تسلیحات ساخت رژیم صهیونیستی کشف و ضبط شد.

- ارتش سوریه پیشرویهای خوبی در منطقه صدد در حومه دمشق داشته است.

کد مطلب 2162098

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