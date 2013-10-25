به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته موزه عبرت ایران حدود 10 هزار نفر در سال‌های 50 تا 57 از سوی ساواک و به جرم مخالفت و اعتراض به رژیم پهلوی دستگیر شدند و تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داشتند.

این زندانیان از تمامی قشرهای جامعه از جمله شاعران و نویسندگان بودند که با کوچکترین اعتراضی روانه زندان می‌شدند. از جمله افراد مشهوری که در میان زندانیان این سال‌ها بودند، می‌توان به شخص حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و همچنین آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری اشاره کرد.

موزه عبرت حدود 70 نفر از نویسندگان و شاعران که از سوی ساواک دستگیر و زندانی و شکنجه شده بودند را شناسایی کرده و قصد دارد در ایام بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمعی از این نویسندگان و شاعران را برای خاطره‌گویی از دوران زندان و شکنجه‌های رژیم پهلوی دعوت کند.

این مرکز سال گذشته نیز سه نشست تخصصی «بررسی کتاب های ممنوعه رژیم پهلوی»، «محافل تاثیرگذار در حوزه نشر در رژیم پهلوی از جمله فرانکلین و لاتاری و ...» و «دین زدایی در حوزه کتاب از سوی رژیم پهلوی» را در ایام هفته کتاب برگزار کرد. زمان دقیق برگزاری این نشست به زودی از سوی موزه عبرت ایران اعلام می‌شود.

بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 25 آبان ماه تا 2 آذر ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.