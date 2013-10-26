حضور وزرای سابق بهداشت در همایش چشم انداز سلامت/ بررسی کارنامه 10 ساله نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه گفت: آبان ماه امسال دهمین سالگرد ابلاغ سند 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است ، این سند در سال 82 برای ترسیم افق ایران اسلامی در سال 1404 ابلاغ شد.

وزیر اسبق بهداشت افزود: داشتن یک چشم انداز مشخص در برنامه ریزی کشور اقدام مهمی است که می تواند نوعی هم سویی و همگرایی در برنامه ها را بوجود آورد.

وی اظهار داشت: بخش مهمی از این سند با موضوع سلامت مرتبط است بر این اساس 8 و 9 آبان ماه جاری سمینار بین المللی سند چشم انداز سلامت در شیراز برگزار می شود تا تجربه های موفق و ناموفقی که طی 10 سال گذشته برای دستیابی به اهداف این سند داشته ایم، مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: در این همایش، تجربه های بین المللی نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که ارایه بحث عدالت در سلامت در کشور سریلانکا به عنوان یکی از مدلهای موفق ارایه خدمات بهداشتی با هزینه کم در دنیا از نمونه های آن است.

لنکرانی افزود: سلامت روان و اعتیاد که بعضا توجه به آنها مورد غفلت قرار می گیرد و چالشهای پیش روی این مباحث در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

وی همچنین از تشکیل میزگردهایی با موضوعات پزشک خانواده، اقتصاد سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی، سلامت کودکان و نوجوانان، قانونگذاری و سلامت الکترونیک وبررسی این موارد با حضور صاحب نظران کشوری خبر داد .

لنکرانی گفت: در حاشیه این همایش برای اولین بار، نشان علامه قطب الدین شیرازی به دو نفر از اساتیدی که در زمینه سلامت کشور و علوم بین رشته ای نقش آفرینی کرده اند، اهدا می شود .

در این همایش بین المللی علاوه بر صاحب نظران حوزه سلامت کشور در زمینه های مختلف، 4 وزیر بهداشت پیشین کشور، دکتر علی رضا مرندی، دکتر محمدحسن طریقت منفرد، دکتر مسعود پزشکیان و دکتر کامران باقری لنکرانی حضور دارند .