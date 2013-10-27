بازگشت سرمربی تیم ملی بسکتبال به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرارداد جدید فدراسیون بسکتبال با مهمد بچیروویچ هنوز منعقد نشده اما مسئولان این فدراسیون از این مربی اسلوونیایی به عنوان مربی قطعی تیم ملی یاد می کنند. در همین راستا قرار بود بچیروویچ 15 آبان ماه به ایران باز گردد تا ضمن نهایی کردن مراحل تمدید قراردادش با فدراسیون بسکتبال، برنامه ریزی های لازم برای آماده‌سازی تیم ملی را هم انجام دهد.

این در حالی است که به دلیل مسائل شخصی بازگشت سرمربی تیم ملی بسکتبال به کشورمان به تاخیر افتاده است. بر این اساس بچیروویچ 27 آبان ماه به ایران باز خواهد گشت. قرار است در بازگشت بچیروویچ و پس از نهایی شدن قراردادش، سازمان تیم های ملی بسکتبال در حضور وی اقدامات لازم جهت نهایی کردن برنامه های مورد نظر برای آماده سازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان (اسپانیا) را انجام دهد.

در هر صورت و با توجه به زمان جدیدی که برای بازگشت بچیروویچ به ایران در نظر گرفته شده، وی هنگام آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر در کشورمان نخواهد بود چراکه این فصل از مسابقات 16 آبان ماه آغاز می‌شود اما بچیروویچ چند روز پس از آن باز می‌گردد.