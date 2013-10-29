روحالله عسگری که در هفته پایانی رقابتهای لیگ دوومیدانی حضور نداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیامک تهدید آمیز باشگاه پیکان به وی گفت: به من اس ام اس دادند که به خاطر شرکت نکردن در هفته پایانی و تبانی در رقابتهای لیگ دوومیدانی از تو شکایت میکنیم.
وی اضافه کرد: فکر میکنم وکیل باشگاه این کار را انجام داده چونکه با این شماره به من زنگ زده بود. برایم جالب بود که این ادعا را مطرح کردند چونکه بعد از مسابقات آسیایی که زانویم آسیب دیده بود دیگر در مسابقهای شرکت نکرده بودم. به نظرم آنها به خاطر نتایج ضعیفی که کسب کردهاند به دنبال این هستند که با این کارها ضعفهای خود را بپوشانند.
رکورددار دو 110 متر مانع در پاسخ به این پرسش که آیا با این ادعاها با اعتبار شما بازی نمیشود، گفت: فدراسیون دوومیدانی مگر چه کاری برای ما انجام میدهد که از آنها انتظار داشته باشیم که جلوی این کارها را بگیرند. آقای داوری رئیس فدراسیون دوومیدانی توی چشمم نگاه کرد و گفت دیگر به درد دوومیدانی نمیخوری! انتظار دارید که من چه چیزی از این فدراسیون بخواهم.
عسگری ادامه داد: من قبل از مسابقات آسیایی در باد 2- رکورد 13.82 را زدم که اگر باد صفر بود میشد مدال آسیایی کسب کرد. بعد از المپیک که به بلاروس رفتم کلی هزینه کردم که فدراسیون قرار بود آنها را پرداخت کند ولی این کار را نکردند و چیزی حدود 50 میلیون تومان به من بدهکار هستند. هر کاری هم میکنیم پول ما را پرداخت نمیکنند. حقوق ما را نصف کردند و با این وضعیت انگیزهای برای تمرین کردن ندارم.
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