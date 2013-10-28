بررسي موفيت آميز تجهيزات فرودگاهي شهركرد توسط هواپيماي فالكن 20

به گزارش خبرگزاري مهر حميد حبيبي در اين باره اظهار داشت: امروز و با حضور چند تن از دست اندركاران صنعت حمل و نقل هوايي ايران تجهيزات مربوط به چك دستگاههاي فرودگاهي و كمك ناوبري كه روي هواپيماي جت فالكن 20 نصب شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفت.
وي ادامه داد: اين تجهيزات اورهال شده كه توسط متخصصان داخلي با همكاري سازمان هواپيمايي كشوري و در شركت پنها تعمير اساسي شده است، روي هواپيماي جت فالكن 20 نصب شد و در اختيار اين سازمان قرار گرفت.
وي اضافه كرد: در مراسم امروز حضار در كنار باند فرودگاه حاضر شدند و شاهد اولين پرواز جت فالكن 20 كه تجهيزات بررسي كمك ناوبري فرودگاهي آن اورهال شده است، بودند. وي تصريح كرد: امروز اين هواپيما در تست اوليه براي ارزيابي تجهيزات فرودگاهي به شهركرد پرواز كرد كه اطلاعات حاصله نشان از موفقيت آميز بودن اين بررسي در پرواز فالكن 20 دارد.
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