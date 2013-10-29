هر چه سریعتر اطلاعات الواح هخامنشی آرشیو شود

عباس علیزاده، به خبرنگار مهر گفت: وقتی شنیدیم که قرار است الواح هخامنشی را توقیف کنند دادگاه مربوطه موضوع را به یکباره به دانشگاه شیکاگو اطلاع داد و گفت که عده ای شکایت کرده اند و می خواهند این الواح را پس بگیرند. منتها این الواح متعلق به موسسه شرق شناسی شیکاگو نیست که بخواهد پیگیر این موضوع باشد اما در هر حال امیدواریم که تا یکی دو سال دیگر موضوع حل شود.

علیزاده گفت: دادگاه آمریکا به وزارت خارجه ایران گفت که از شما شکایت شده و به دادگاه بیایید وزارت خارجه اهمیتی نداد و دادگاه به نفع شاکیان رای داد. دادگاه دوم هم دوباره برگزار شد و ایران باز هم شرکت نکرد موسسه شیکاگو مجبور شد دو میلیون دلار هزینه وکیل بدهد تا حداقل به نحوی این الواح را نگه دارد. دادگاه آمریکا این اقدام را مورد پسند نمی دانست و عنوان می کرد که وقتی حکم دادگاه صادر می شود باید الواح به شاکی برگردد. ولی دانشگاه شیکاگو آنقدر آنها را بازی داد که بالاخره ایران متوجه حساس بودن موضوع شد و با هزینه دو میلیون دلاری، یک وکیل را برای پیگیری توقیف الواح انتخاب کرد حتی اگر موسسه شیکاگو وکیلی برای این پرونده به کار گیرد، او را به دادگاه راه نمی دهند چون طرف حساب آنها دانشگاه و موسسه شیکاگو نیست. این موسسه تنها نگهدارنده الواح است و تمام تلاشش را کرده تا اجازه ندهد الواح هخامنشی به دست شاکیان پرونده برسد اکنون نیز تمام ماجرا توسط وکیل ایران در حال پیگیری است.

این استاد باستان شناس گفت: موسسه تلاش کرده تا مستندنگاری الواح را انجام دهد تا اگر شاکیان در دادگاه پیروز شدند، تمام مدارک مربوط به الواح موجود باشد. اکنون نیز در حال انجام همین کار هستیم البته امیدواریم این پرونده به نفع شاکی تمام نشود.

وی گفت: اگر ایران بار اول وارد این موضوع شده بود هیچ وقت دچار چنین مشکلاتی نمی شدیم چون قانونی در آمریکا وجود دارد که طبق آن نمی توان حکومتی را به دادگاه کشاند بنابراین این موضوع می توانست همان موقع تمام می شد.