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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۲

مولوي تاكيد كرد:

ضرورت استفاده از توان فكري و علمي شركت‌هاي عمراني در شهرسازي

ضرورت استفاده از توان فكري و علمي شركت‌هاي عمراني در شهرسازي

همدان - خبرگزاري مهر: رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر همدان گفت: استفاده از توان و ظرفيت فكري، علمي و اجرايي تمامي شركت‌ها ، انجمن‌هاي عمراني و پيمانكاران بومي در حوزه شهرسازي يكي از سياست‌هاي دوره چهارم شوراي اسلامي شهر همدان است.

 به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم مولوي صبح سه شنبه در كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر همدان با حضور انجمن  پيمانكاران عمراني استان همدان با بيان اين مطلب، گفت: شورا مي‌تواند از نظرات شركت‌ها، انجمن‌هاي عمراني، پيمانكاران و سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان همدان به عنوان اتاق فكر و پشتيباني استفاده كند.

مولوي از تشكيل مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر همدان خبر داد و اضافه كرد: بطور قطع از نظرات و پيشنهادهاي كارشناسان و نخبگان عمراني در اين مركز بهره‌ گرفته خواهد شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نيز در اين جلسه گفت: تعامل و همكاري شورا و شهرداري با انجمن‌ها و شركت‌هاي ساختماني و پيمانكاران عمراني از جمله مواردي است كه مي‌تواند ما را به تحقق اهداف نزديكتر كند.

رضا ميرزايي با بيان اينكه شوراي اسلامي شهر به عنوان پارلمان محلي و مديريت شهري در قبال تمامي شهروندان وظيفه دارد با دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي خدمات‌رسان تعامل مثبتي داشته باشد، اظهار داشت: لازم است با همكاري و آينده‌نگري براي شهروندان و توسعه و آباداني شهر مفيد واقع بود.

ميرزايي همكاري شورا و شهرداري با مجموعه شركت‌هاي ساختماني و پيمانكاران عمراني را ضروري دانست و افزود: مي‌توان پروژه‌هاي بزرگ را با همكاري اين شركت‌ها اجرا كرد و با اين امر پروژه‌ها با رعايت اصول شهرسازي اجرا مي‌شوند.

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان با بيان اينكه بسياري از مردم همدان در زمينه ساخت و ساز وارد شده‌اند، اضافه كرد: بيشتر اين افراد حرفه و تخصصي در زمينه ساخت مسكن ندارند و اين امر به سرمايه ملي، مديريت و توسعه شهري آسيب وارد مي‌كند.

رضا ميرزايي يادآور شد: با همكاري و تعامل شركت‌ها و انجمن‌هاي ساختماني و پيمانكاران عمراني مي‌توان بستر امنيت سرمايه‌گذاري را ايجاد كرد.

ميرزايي در پايان با بيان اينكه در شوراي اسلامي شهر همدان در هر چهار دوره از افرادي با عزت نفس بالا و سالم راه يافته‌اند، گفت: به رغم اين موضوع تخصص و تجربه اعضاي دوره چهارم شورا در بخش‌هاي مختلف مزيد بر علت شده كه مجموعه‌اي كارآمد در شورا شكل بگيرد.

کد مطلب 2164652

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