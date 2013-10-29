به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر محمدخانی معاون فرهنگی شهرکتاب درباره برگزاری این درسگفتارها گفت: از سال 1385 برنامه درسگفتارهایی درباره بزرگان ادبیات کلاسیک فارسی به طور مستمر و در روزهای چهارشنبه در شهر کتاب برگزار میشود و تاکنون نزدیک به 300 جلسه درسگفتار درباره مولوی، فردوسی، سعدی، نظامی، عطار و بیهقی برگزار شده که حاصل این درسگفتار گنجینهای بسیار غنی و ارزشمند را برای مخاطبان ادب فارسی فراهم کرده است.
وی افزود: با این که کارنامه حافظپژوهی ما تا کنون پربرگ و بار بوده است و حافظشناسان و حافظپژوهان درباره حافظ، اندیشهها و هنرهای او بسیار سخن گفتهاند و بیشک یکی از بزرگترین شاعران اندیشمند جهان محسوب میشود، اما میتوان گفت باز نکتهها و سخنهای فراوانی درباره شعر و اندیشه او تازگی دارد و سخن گفتن از او به سادگی به پایان نمیرسد. دیدگاههای گوناگونی درباره شعر او وجود دارد که پایانناپذیر است.
محمدخانی گفت: درسگفتارهایی درباره حافظ بعد از همایش «حافظ و دوستی» از روز چهارشنبه اول آبان ماه با حضور دکتر سعید حمیدیان آغاز شده و به ترتیب استادان بهاءالدین خرمشاهی، ابوالحسن نجفی، نصرالله پورجوادی، احمد سمیعیگیلانی، فتحالله مجتبایی، اصغر دادبه، سیروس شمیسا، میرجلالالدین کزازی، غلامرضا اعوانی، ضیاء موحد در هفتههای آتی از حافط سخن خواهند گفت و تا سال آینده استادان و حافظپژوهان ایران و دیگر کشورهای جهان در این درسگفتارها حاضر میشوند و حاصل تازهترین پژوهشهای خود را با علاقهمندان به شعر او در میان خواهند گذاشت.
معاون فرهنگی و بینالملل شهر کتاب از پژوهشگران و استادانی که علاقهمندند حاصل پژوهشهای خود را عرضه کنند دعوت کرد که موضوعات مورد علاقه خود را برای سخنرانی به معاونت فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند تا امکان ارایه آنها برای مخاطبان فراهم شود.
ویگفت: در این درسگفتارها به طور متناوب از آثار هنرمندان عرصه موسیقی و سینما نیز بهره خواهیم برد.
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