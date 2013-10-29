اولاند نامحبوبترین رئیس جمهور فرانسه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده در فرانسه، محبوبیت "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور این کشور به 26 درصد کاهش یافته که این کمترین میزان محبوبیت برای یک رئیس جمهور در 32 سال اخیر محسوب می شود.

دلیل کاهش محبوبیت اولاند عواملی همچون افزایش نرخ مالیات، بیکاری و سیاست های مهاجرتی دولت اعلام شده است.

بر اساس نظرسنجی موسسه بی وی ای، در یک ماهه منتهی به ماه اکتبر میزان محبوبیت اولاند با شش درصد کاهش به 26 درصد رسیده و در حال حاضر 73 درصد از مردم فرانسه از عملکرد اولاند ناراضی هستند.

محبوبیت اولاند بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات سال 2012 رو به کاهش نهاد به طوری که اکنون تبدیل به نامحبوب ترین رئیس جمهور فرانسه ظرف 32 سال اخیر شده است.

براساس این گزارش، 84 درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند سیاست های دولت اولاند را برای مهار مشکلات ناکافی و 74 درصد نیز این سیاست ها را ناعادلانه توصیف کرده اند.

فرانسه در هفته گذشته به دلیل اخراج یک دختر دانش آموز و خانواده اش از این کشور، شاهد برپایی تظاهرات ضد دولتی و همچنین سیل انتقادهای سیاستمداران از کاخ الیزه بود.