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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

نوربخش:

170 نوع داروی بیماری‌های صعب العلاج تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است

170 نوع داروی بیماری‌های صعب العلاج تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه بیماران صعب العلاج تا 90 درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته 170 داروی بیماری‌های صعب العلاج تحت پوشش بیمه‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدتقی نوربخش در دیدار با حجت الاسلام سعیدی که صبح روز سه شنبه در دفتر تولید حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر یک دهه از عقد قرارداد سازمان تامین اجتماعی و حوزه های علمیه برای پوشش طلاب می‌گذرد و هم اکنون 92 هزار نفر از طلاب شامل برادران و خواهران و با احتساب خانواده‌های این عزیزان مجموع 260 هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد 34 هزار نفر در قم و مابقی نیز در سراسر کشور هستند، گفت: پوشش سازمان تامین اجتماعی قبل از تولد آغاز شده و تا پس از مرگ نیز ادامه دارد.

مدیرعامل تامین اجتماعی کشور تاکید کرد: هم اکنون 37 میلیون ایرانی و نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند، در واقع 12 میلیون سرپرست با خانواده هایشان شامل 34 میلیون نفر و 3 میلیون نفر دیگر نیز شامل مستمری بگیران هستند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی با وجود مشکلات متعدد اقتصادی تلاش دارد تا اجازه ندهد تحریم های ظالمانه و مسائل دیگر موجب وقفه و نگرانی در زندگی مردم شود، به هر حال تعداد زیادی از کسانی که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، شامل افراد ضعیف و متوسط جامعه هستند.

نوربخش با بیان اینکه در مدت مدیریتش برای اولین بار در کشور داروخانه‌ها مطالبات خود از سازمان تامین اجتماعی را به روز دریافت می‌کنند، گفت: هم اکنون در بخش بیماران صعب العلاج تا 90 درصد تحت پوشش بیمه هستند و تنها 10 درصد از هزینه‌های درمان برعهده بیمار است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف سفرش به استان قم پیگیری ساخت کامل بیمارستان تامین اجتماعی این شهر است، گفت: هم اکنون با تلاش‌های صورت گرفته 170 داروی بیماری‌های صعب العلاج نیز تحت پوشش بیمه‌ای است.

مدیرعامل تامین اجتماعی همچنین از برطرف شدن مشکل عدم بیمه فرزندان سوم به بعد طی هفته گذشته خبر داد.

کد مطلب 2164875

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