مرکز خدمات حوزه نیاز بیشتری به حمایت سازمان تامین اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ربانی عصر سه‌شنبه در دیدار دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور‏ که در سالن جلسات این مرکز برگزار شد، گفت: قشر روحانی هر چند بی ادعا به بحث ترویج احکام دینی مشغول هستند ولی این نباید موجب شود که این قشر زحمتکش مورد بی مهری قرار گیرند و از ارایه خدمات به آنها خود داری کرد.

وی گفت: با توجه به نقش تاثیرگذار روحانیت در جامعه و زندگی سطح پایینی که دارند، نیاز به تعامل بیشتر سازمان‌های حمایتی از جمله سازمان تامین اجتماعی هستند تا بتوان قسمتی از نیازهای این قشر زحمتکش را برآورده کرد.

مدیر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به ضرورت ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به روحانیون اشاره کرد و افزود: از سال 83 بیمه طلاب و روحانیون تصویب شد که تا امروز 541 میلیارد تومان حق بیمه به این قشر پراخت شده است.

وی تعداد بیمه شدگان این مرکز در تامین اجتماعی را تا آبان سال جاری 96 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: در بین کلیه اقشار تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی؛ طلاب و روحانیون بیمه شده به نسبت کمتری از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده کردند که باید برای استفاده بهتر و بیشتر روحانیون از این خدمات مساعدت های بیشتری صورت گیرد.

37 میلیون ایرانی تحت حمایت تامین اجتماعی هستند

رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از آمار بیمه شدگان کشور گفت: بالغ بر 37 میلیون ایرانی تحت حمایت این سازمان هستند که در حال حاضر از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

سید تقی نوربخش به ضرورت توجه و حمایت از روحانیون اشاره و تاکید کرد: در آینده نزدیک نسبت به ارائه برنامه کاملی که موجب حمایت بیشتر از این قشر می‌شود اقدام خواهد شد.

