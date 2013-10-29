به گزارش خبرنگار مهر، «خیابان جیغ»، مجموعهای جذاب و خواندنی برای نوجوانانی است که به ژانر وحشت علاقه دارند. در جلد نخست این مجموعه با عنوان «یادگار جادوگر»، دیدیم، لوک واتسون که پسری کاملاً معمولی بود، روز تولد 10 سالگیاش به یک گرگنما تبدیل شد و بعد از ماجرایی، گروه ا. ا. م. غ. ع (انجمن اسکان موجودات غیرعادی) او را همراه خانوادهاش به خیابان جیغ فرستادند؛ جایی که محل زندگی اشباح، هیولاها، زامبیها و دیگر موجودات غیرطبیعی بود.
لوک خیلی زود با کلئوفار (یک دختر مومیایی شده) و رسوس نگاتیو (پسر خون آشام همسایه بغلی) دوست شد و فهمید که خانم و آقای واتسون (پدر و مادرش) هرگز نمیتوانند با کابوس ترسشان از همسایهها کنار بیایند. پس تصمیم گرفت به کمک کتاب قدیمی افسانه خیابان جیغ نوشته اسکیپ استون، 6 یادگاری را که از پدران بنیانگذار به جا مانده بود، پیدا کند. چون فقط با کنار هم گذاشتن قدرت این یادگارها میتواند در خروجی خیابان جیغ را باز کند و پدر و مادرش را به خانه ببرد.
لوک، رسوس و کلئو بعد از مبارزه با گابلینها، از دست اشباح مزاحم نجات یافتند و اولین یادگار را پیدا کردند؛ زندان خونآشام ارشد، کنت نگاتوف. حالا با ترس و وحشت زیادی که خانم و آقای واتسون دارند، هدف بعدی پیدا کردن یادگار دوم است....»
اما مشکل آنجا بود که لوک و دوستانش مجبور میشوند بین یادگار دوم و نجات جان همسایهها یک راه را انتخاب کنند.
در جلد دوم از مجموعه خیابان جیغ، «دندان خونآشام» باز هم با لوک واتسون، گرگنمای ناراضی و شهروند خیابان جیغ آشنا میشوید. لوک، دوستان تازهای پیدا میکند. رِسوس نگاتیو (خونآشام رنگ پریده) و کلئوفار(مومیایی ماجراجو).
لوک گرگنما فکر میکند میتواند خیابان جیغ را خانه خودش بداند، اما مشکل کوچکی وجود دارد؛ پدر و مادرش از همسایگان جدیدشان میترسند. آیا لوک میتواند پیش از اینکه آنها از ترس بمیرند راه خروجی به دنیای واقعی باز کند؟
«دندان خونآشام» ، یکی از داستانهای مجموعه پنج جلدی «خیابان جیغ» نوشته تامی دونباواند با ترجمه سرور کتبی است که از سوی نشر پیدایش و در 2000 نسخه منتشر شده است. این کتاب از جمله داستانهای ژانر وحشت است که به قیمت 6500 تومان برای نوجوانان منتشر شده است.
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