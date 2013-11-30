به گزارش خبرنگار مهر، «خیابان جیغ»، مجموعهای جذاب و خواندنی برای نوجوانانی است که به ژانر وحشت علاقه دارند. این مجموعه به ماجراهای مختلف لوک واتسون میپردازد. هم او که پسری کاملاً معمولی بود، روز تولد 10 سالگیاش به یک گرگنما تبدیل شد و بعد از ماجرایی، گروه ا. ا. م. غ. ع (انجمن اسکان موجودات غیرعادی) او را همراه خانوادهاش به خیابان جیغ فرستادند؛ جایی که محل زندگی اشباح، هیولاها، زامبیها و دیگر موجودات غیرطبیعی بود.
لوک خیلی زود با کلئوفار (یک دختر مومیایی شده) و رسوس نگاتیو (پسر خون آشام همسایه بغلی) دوست شد و فهمید که خانم و آقای واتسون (پدر و مادرش) هرگز نمیتوانند با کابوس ترسشان از همسایهها کنار بیایند. پس تصمیم گرفت به کمک کتاب قدیمی افسانه خیابان جیغ نوشته اسکیپ استون، 6 یادگاری را که از پدران بنیانگذار به جا مانده بود، پیدا کند. چون فقط با کنار هم گذاشتن قدرت این یادگارها میتواند در خروجی خیابان جیغ را باز کند و پدر و مادرش را به خانه ببرد.
حالا لوک به نیمه راه رسیده است. او دندان خونآشام، خون جادوگر و قلب یک مومیایی باستانی را پیدا کرده است. رسوس و کلئو برای پیداکردن چهارمین یادگار به اعماق زمین میروند؛ همانگونه که زامبیها، راهی خیابان جیغ میشوند تا جشن مردگان که بزرگترین فستیوال موسیقیشان است را برگزار کنند. اما آقای اتو حوصله آواز و پایکوبی ندارد و به همینخاطر، سرپرست گروه موسیقی «گوشت-خراش» را به قعر زمین تبعید میکند.
زامبیها شورش میکنند. لوک، رسوس و کلئو مجبورند به دنبال گروه موسیقی به اعماق تاریک زمین بروند تا آرامش به خیابان جیغ برگردد و بتوانند یادگار بعدی را پیدا کنند.
«زبان زامبی»، یکی از داستانهای مجموعه پنج جلدی «خیابان جیغ» نوشته تامی دونباواند با ترجمه سرور کتبی است که از سوی نشر پیدایش و در 2000 نسخه منتشر شده است. این کتاب از جمله داستانهای ژانر وحشت است که به قیمت 6500 تومان برای نوجوانان منتشر شده است.
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