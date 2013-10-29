به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع وابسته به سازمان ملل در گفتگو با المیادین اعلام کرد: "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در صورت موفق بودن گفتگوهای امروز "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل با وزارت خارجه سوریه، فردا چهارشنبه با وی دیدار می کند.

اخضر الابراهیمی روز گذشته وارد دمشق شده و گفتگو با "ولید المعلم" وزیرخارجه سوریه را درباره نشست ژنو دو آغاز کرده است.

دیگر تحولات سوریه به شرح زیر است:

- خبرنگار النشره اعلام کرد: "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از ساعتی پیش دیدار با "حسن عبدالعظیم" از رهبران مخالف سوری را در دمشق آغاز کرده است.

- یک منبع دیپلماتیک در گفتگو با روزنامه لبنانی الدیار اعلام کرد: موضع کشورهایی نظیر عربستان سعودی در قبال بحران سوریه، به عدم برگزاری نشست ژنو دو منجر خواهد شد.

- "وائل الحلقی" نخست وزیر سوریه در دیدار با یک هیئت از فرهیختگان ایرانی در دمشق، بر روابط مستحکم و ریشه دار و رو به رشد سوریه و ایران در تمام بخشها تاکید کرد.

- "فیصل المقداد" معاون وزیرخارجه سوریه در دیدار با مدیر اجرایی یونیسف تاکید کرد: گروههای تروریستی مورد حمایت بین المللی و برخی کشورهای منطقه بسیاری از تاسیسات آموزشی و بهداشتی سوریه را در جنایتی آشکار ویران کرده اند.

- خبرگزاری رویترز با اشاره به سفر الابراهیمی به دمشق در گزارشی اعلام کرد: شرایط برقراری صلح در سوریه همچنان فراهم نیست و دورنمایی روشنی ندارد.

- وزیرخارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود درباره آخرین تحولات بحران سوریه گفتگو کرد.