نايب قهرمانى دووميدانى با 16 طلا ، 4 نقره و 6 برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، تيم ژاپن با 17 طلا، 2 نقره و 5 برنز به قهرمانى رسيد و مالزى با 14 طلا، 12 نقره و 8 برنز به مقام سوم رقابتهاى دووميدانى رسيد.



به گزارش روابط عمومى كميته ملى پارالمپيك عصر امروز و در آخرين روز از مسابقات دووميدانى جوانان و معلولان آسيا، دوندگان ایران موفق به كسب 2 مدال طلا، یک نقره و سه برنز دیگر شدند.



در جريان رقابتهاى دووميدانى هادى كائدى در پرتاب ديسك مدال طلا را به گردن آويخت.



على نصيرى در ماده 1500 متر كلاس F13 دومين طلايى ايران در رقابتهاى عصر امروز بود.



در مسابقات نابينايان وحيد نجيمى در 400 متر كلاس T13 و امير خسروانى در پرش طول كلاس T12 به ترتيب مدال نقره و برنز را به دست آوردند و سهيل اشرف پور در 400 متر و 200 متر معلولان دو مدال برنز را براى كشورمان به دست آورد.