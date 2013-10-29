دوازدهمین کنفرانس هیدورلیک ایران در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره دوازدهم کنفرانس هیدورلیک ایران با موضوع صنعت آب ظهر سه شنبه با حضور شمار زیادی از کارشناسان و پژوهشگران فعال در حوزه آب کشور در تالار امام خمینی (ره) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج آغاز شد.



دبیر اجرایی کنفرانس هیدورلیک در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این همایش هر ساله توسط انجمن هیدرولیک ایران با همکاری یکی از دانشگاههای معتبر کشور برگزار می شود که در این دوره گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران همکاری کردند.



شهاب عراقی نژاد گفت: از میان 900 مقاله ارائه شده برای این کنفرانس 300 مقاله پذیرفته شد که به دو صورت شفاهی و پوستر ارائه می شود.



عراقی نژاد هدف از این کنفرانس را تبادل اطلاعات علمی و تجربیات بین متخصصان هیدرولیک و ثبت مستندات به دست آمده از نتایج پژوهشها و تجربیات مهندسان این حوزه برشمرد.



وی افزود: این کفرانس در 10 محور شامل هیدرولیک محیط های متخلخل، هیدرولیک زیست محیطی، ضوابط و استانداردهای ملی صنعت آب، مهندسی رودخانه، هیدورلیک محاسباتی، انتقال آلودگی از آبهای زیرزمینی، سازه های هیدرولیک، تجهیزات و روشهای اندازه گیری در هیدرولیک، هیدرولیک دریا و سواحل و هیدورانفورماتیک دنبال می شود.



دبیر اجرایی این همایش سه روزه یادآور شد: دو روز نخست این همایش به ارائه مقالات شفاهی و پوستری و روز آخر به بازدید علمی از کارگاههای آموزشی خواهد گذشت.



به گفته عراقی نژاد این همایش در پنج پنل تخصصی طی سه روز ارائه خواهد شد.



در بخشی از همایش امروز از علی خراسانی زاده از پیشکسوتان صنعت آب کشور تجلیل و قدردانی شد.



دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران از هفت تا 9 آبان ماه جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

