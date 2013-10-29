جهان آینده جهان عدالت است/ وظیفه طلاب خطیر از قبل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سهشبه در جمع روحانیون، اساتید و طلاب خواهر و برادر مدارس علمیه شهرستان دشتی در مهدیه خورموج اظهار داشت: تاریخ شهرستان دشتی در حوزه دیانت، دانش و عالم پروری بی نظیر است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد: جهان آینده جهان عدالت است و همه این ها در تجلی نور اسلام ناب محمدی متبلور است.
صفایی بوشهری ادامه داد: این نور از زمانی که در بیت پیامبر خاتم روشن شد بسیاری خواستهاند آن را خاموش کنند ولی همواره روشن تر شده و هم اکنون این نور منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) است و جغرافیای آن در کشور جمهوری اسلامی است.
روحانیت همواره وظیفه خطیری در تاریخ اسلام بر عهده داشته است
وی تصریح کرد: روحانیت همیشه وظیفه خطیری در تاریخ اسلام بر عهده داشته و امروز نقش روحانیت از همیشه مهمتر و سنگینتر است.
صفایی بوشهری بیان کرد: در ادوار مختلف تاریخ علما مرارت کشیدند تا علوم اسلامی حفظ کنند و الان این محصول میخواهد نتیجه بدهد و تلاشهای آنها نتیجهاش به ما رسیده است.
وی ادامه داد: وظیفه طلاب در عرصه علم اسلام شناسی، فقه، تفسیر قرآن و تشریح مسائل تاریخ اسلام است و جهان آینده به عالم و دانشمند نیاز دارد.
امام جمعه بوشهر گفت: حوزه در شرایط کنونی رسالتی دارد و باید جهادی عمل کند و تا زمانی که خودمان نورانی و معنویت نباشیم نمیتوانیم جامعه را به این سمت هدایت کنیم.
توسعه حوزه های علمیه رسالت طلاب است
امام جمعه خورموج نیز ضمن تبریک ایام الله ولایی نیمه دوم ذی الحجه و مناسبتهای ارزشمندی که در این ماه برگزار شد، اظهار داشت: مدتی بود که انتظار سفر عالم فرزانه و استاد ارزشمند به شهر عالم پرور دشتی را داشتهایم و خیلی خرسندیم که این توفیق در این روزهای ارزشمند نصیب ما شد.
حجت الاسلام مصلح افزود: یکی از رسالتهای ما این است که نسبت به توسعه حوزههای علمیه اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در سال 53 حوزه علمیه شهر خورموج توسط مرحوم ابطحی و با همراهی حجت الاسلام امامی حجتی راه اندازی شد و تا اوایل انقلاب دایر بود.
تحصیل 150 طلاب خواهر در مدرسه خواهران خورموج
مصلح یادآور شد: بعد از آن بهدلیل نبودن استاد تعطیل شد در سال 83 مجددا توسط امام جمعه وقت خورموج راه اندازی شد که هم اکنون دارای منشا خیر و برکات فروانی است.
وی اضافه کرد: با توجه به ایجاد ضرورت در سال تحصیلی 89-90 مدرسه خواهران در شهر خورموج راهاندازی شد که هم اکنون دارای بیش از 150 طلاب خواهر است که مشغول به تحصیل هستند.
مصلح ادامه داد: در همین سال با عنایت ویژه حضرت آیت الله صفایی بوشهری و پیگیریهای به عمل آمده مدرسه دراز مدت پیامبر اعظم (ص) راه اندازی شد و هم اکنون سال دوم تحصیلی آن است.
