استفاده از ادوات موسیقی در هیئت های عزاداری جایز نیست/ هیئت ها باید ولایت مدار باشند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام حسن بابایی ظهر سه شنبه در گردهمایی هیئت های مذهبی و مداحان اهل بیت (ع) اردستان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یک هیئت باید ولایتی و سبک ولایت مدار داشته باشد و پنج رکن از جمله اینکه روحانی محور باشد را رعایت کند که اگر هیئتی روحانی نداشته باشد مشکل دارد و همچنین اینکه مراسمات با تلاوت قرآن آغاز شود و جلسات قرآن دایر شود.

مسئول تشکل‌هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان افزود: هیئت ها باید رابط فرهنگی داشته باشند و رئیس هیئت باید از میان افرادی انتخاب شود که با آداب و معاشرت اسلامی آشنایی داشته باشد.

وی افزود: در برخی از هیئت ها مداح می خواهد مشتری جمع کند و درخواست عریان شدن می کند که این صحیح نیست و جوانان باید عفاف و حجاب را رعایت کنند .

بابایی یادآور شد: قمه زنی ، زنجیر تیغی زدن ، طبل و بلندگویی که برای عزاداری استفاده می شود اگر سبب آزار و اذیت مردم شود حرام است و استفاده از ادوات موسیقی در عزاداری ها هم جایز نیست.

وی اظهار داشت: اگر ولایت در غدیرخم خوب تببین شده بود سر حسین بن علی (ع) جدا نمی شد و آن روحانی که در مجالس یادی از شهدا، امام راحل (ره) و دعا به رهبر نمی کند خیانت کرده است و هیئتی که حاضر نیست بالای سر منبرش عکس امام و رهبری را بگذارد هیئتی است که مسیر اهل بیت را به انحراف می کشاند.

بابایی بیان داشت: اگر ما از ولایت فقیه دفاع کردیم دفاع از ولایت امیرالمومنین (ع) کرده ایم و سبک هیئت ولایت مدار به این است که جوانان تابع ولایت فقیه باشند.

مسئول تشکل‌هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان افزود: هیئت های مذهبی باید به سبک زندگی عاشورایی یعنی حمایت از حسین زمان بروند که اکنون یزید زمان، رژیم صهیونیسم ، و حسین زمان ما ، سید علی خامنه ای است.



