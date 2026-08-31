اربابی: مدیران ارشد به تعهدات خود درباره کارخانه کمپوست عمل کنند

.به گزارش خبرنگار مهر علی اربابی شامگاه دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر بجنورد که در سالن جلسات شورای شهر بجنورد برگزارشد، اظهار کرد: مدیران ارشد از ابتدای فرآیند راه‌اندازی کمپوست در جریان موضوع قرار داشتند و متعهد شده بودند همزمان با ورود دستگاه، برای رفع تنش‌های اجتماعی ایجادشده نیز اقدام کنند.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر اجرای طرح گفت: برای واردات دستگاه با موانع و مشکلات بزرگی مواجه بودیم و اکنون که این فرآیند به نتیجه رسیده است، برخی اظهارات از سوی مدیران را می‌توان ترک فعل تلقی کرد.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: هدف از اجرای این طرح، برطرف کردن معضل زیست‌محیطی منطقه باباموسی است و انتظار می‌رود مدیران ارشد نیز در این مسیر مسئولیت خود را دنبال کنند.

اربابی خاطرنشان کرد: اگر مدیران ارشد از ادامه روند کار کنار بکشند، دستگاه قضایی باید برای بررسی موضوع و جلوگیری از ایجاد مشکل در مسیر اجرای طرح ورود کند.