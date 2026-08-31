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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

عین‌بیگی: ظرفیت دفن زباله در کوه باباموسی محدود است

عین‌بیگی: ظرفیت دفن زباله در کوه باباموسی محدود است

بجنورد- رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به وضعیت دفن زباله در کوه باباموسی گفت: اگرچه شرایط دفن غیربهداشتی زباله در این منطقه تا حدودی ساماندهی شده، اما ظرفیت این محل محدود است.

به گزارش خبرنگار مهر جمشید عین بیگی شامگاه دوشنبه در نشست علنی شورای شهر بجنورد که در سالن جلسات شورای شهر بجنورد برگزار شد اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر برای راه‌اندازی کارخانه کمپوست اقدامات لازم را دنبال کرده‌اند و در این زمینه کارهایی انجام شده که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ گفت: با وجود این شرایط، شهرداری و شورای شهر اقدامات خود را در این حوزه انجام داده‌اند و بیش از این مسئولیتی متوجه این دو مجموعه نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: در حوزه مسائل اجتماعی لازم است سایر دستگاه‌ها نیز ورود جدی داشته باشند و مسئولیت‌های قانونی خود را انجام دهند.

عین‌بیگی با اشاره به جایگاه وزارت کشور در این زمینه اظهار داشت: بر اساس قانون، مسئولیت اجتماعی به‌صراحت بر عهده وزارت کشور قرار دارد و دستگاه‌های مختلف باید در این حوزه مسئولیت‌پذیر باشند.

وی درباره وضعیت دفن زباله در کوه باباموسی نیز گفت: اگرچه شرایط دفن غیربهداشتی زباله در این منطقه تا حدودی ساماندهی شده، اما ظرفیت این محل محدود است و نمی‌توان بیش از این حجم زباله را در آن دفن کرد.

کد مطلب 6933535

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