به گزارش خبرنگار مهر جمشید عین بیگی شامگاه دوشنبه در نشست علنی شورای شهر بجنورد که در سالن جلسات شورای شهر بجنورد برگزار شد اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر برای راه‌اندازی کارخانه کمپوست اقدامات لازم را دنبال کرده‌اند و در این زمینه کارهایی انجام شده که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ گفت: با وجود این شرایط، شهرداری و شورای شهر اقدامات خود را در این حوزه انجام داده‌اند و بیش از این مسئولیتی متوجه این دو مجموعه نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: در حوزه مسائل اجتماعی لازم است سایر دستگاه‌ها نیز ورود جدی داشته باشند و مسئولیت‌های قانونی خود را انجام دهند.

عین‌بیگی با اشاره به جایگاه وزارت کشور در این زمینه اظهار داشت: بر اساس قانون، مسئولیت اجتماعی به‌صراحت بر عهده وزارت کشور قرار دارد و دستگاه‌های مختلف باید در این حوزه مسئولیت‌پذیر باشند.

وی درباره وضعیت دفن زباله در کوه باباموسی نیز گفت: اگرچه شرایط دفن غیربهداشتی زباله در این منطقه تا حدودی ساماندهی شده، اما ظرفیت این محل محدود است و نمی‌توان بیش از این حجم زباله را در آن دفن کرد.