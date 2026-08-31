به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در نشست شورای برنامهریزی و توسعه شهرستان میانه، با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم اظهار کرد: عدالت و توجه به اقشار کمبرخوردار از جمله رویکردهای محوری رئیسجمهور است و در همین راستا معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم در ابتدای فعالیت دولت وفاق تشکیل شد.
وی افزود: تقویت زیرساختهای روستایی و رفع مشکلات مناطق کمبرخوردار نیازمند برنامهریزی هدفمند و توجه به مسائل اساسی این مناطق است و مدیریت استان نیز پیگیری این موضوعات را در دستور کار قرار داده است.
حل مشکلات آب روستاها نیازمند حمایت ویژه است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به تداوم تنش آبی در برخی مناطق استان، گفت: یکی از مهمترین مطالبات مدیریت عالی استان در حوزه روستایی و کشاورزی، فراهم شدن زمینه حمایت و ارائه تسهیلات برای حل اساسی مشکلات آب روستاهاست.
محمدی ادامه داد: با توجه به آثار تنش آبی بر زندگی روستاییان و فعالیتهای کشاورزی، موضوع تأمین منابع و تسهیلات مورد نیاز برای اجرای طرحهای آبرسانی و رفع مشکلات موجود از طریق مسئولان مربوطه و رئیسجمهور پیگیری خواهد شد.
هیچ روستای بالای ۱۰ خانوار بدون مدرسه نمیماند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای نهضت مدرسهسازی در استان اشاره کرد و افزود: در چارچوب این طرح، تلاش میشود هیچ روستا یا بخشی با جمعیت بیش از ۱۰ خانوار در آذربایجانشرقی بدون مدرسه باقی نماند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی اظهار کرد: دولت ساخت مدرسه در این روستاها را در دستور کار قرار داده و توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق روستایی با جدیت دنبال میشود.
احصای میزان مصرف سوخت در میانه
محمدی همچنین درباره مشکل کمبود سوخت در شهرستان میانه گفت: برای بررسی دقیق این موضوع ابتدا باید میزان واقعی مصرف سوخت در شهرستان مشخص شود.
وی از شورای تأمین، دستگاههای امنیتی و انتظامی میانه خواست میزان مصرف واقعی سوخت در شهرستان را احصا کنند تا این اطلاعات در نشست مشترک با مسئولان شرکتهای توزیع نفت و گاز استان مطرح و برای رفع مشکل موجود تصمیمگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی تأکید کرد: بررسی دقیق میزان مصرف و شناسایی نیاز واقعی شهرستان میتواند زمینه تصمیمگیری مناسبتر برای تأمین و توزیع سوخت را فراهم کند.
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