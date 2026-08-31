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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

گزارش وزارت دفاع روسیه از حملات به مراکز لجستیک اوکراین

گزارش وزارت دفاع روسیه از حملات به مراکز لجستیک اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: مراکز لجستیکی مورد استفاده برای ذخیره و توزیع تجهیزات نظامی واقع در «نروبایسک اودسا» و شهرک «پوگربی» در منطقه کی‌یف مورد اصابت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که یک مرکز لجستیک در شهرک پوگربی در منطقه کی‌ یف مورد استفاده برای نگهداری پهپادها و قطعات آنها مورد اصابت قرار گرفت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه ادر این خصوص آمده است: یک مرکز لجستیکی مورد استفاده برای ذخیره و توزیع تجهیزات نظامی واقع در نروبایسک منطقه اودسا نیز هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، یک کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلح اوکراین هم در بندر یوژنی هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که نیروهای مسلح این کشور همچنین با حملات پهپادی، انبارهای یک تأسیسات در کی‌یف را که در آن پهپادهای دوربرد و میان‌ برد مونتاژ و ذخیره می‌ شد، مورد اصابت قرار دادند.

کد مطلب 6933517

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