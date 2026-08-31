به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، شامگاه دوشنبه، در آئین تجلیل از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی با قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم و رسانه‌ها بدانند و برای رفع مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده تلاش کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از خبرنگاران افزود: قوانین حمایتی در حوزه بیمه و معیشت خبرنگاران وجود دارد و اصحاب رسانه باید با این ظرفیت‌ها آشنا شوند و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی بر تقویت همکاری میان جامعه خبری و مسئولان منطقه تأکید کرد و گفت: آمادگی دارم برای ساماندهی جامعه خبری و برگزاری جلسات مشترک با اصحاب رسانه همکاری کنم تا درباره مطالبات اصلی منطقه به توافق برسیم و آنها را به صورت مشترک پیگیری کنیم.

خزایی با اشاره به پیگیری مسائل عمرانی و زیرساختی منطقه بیان کرد: نماینده مجلس مسئول اجرایی نیست، اما قانون اساسی ظرفیت نظارتی لازم را در اختیار نمایندگان قرار داده است تا مسئولان اجرایی را پای کار بیاورند و بر روند اجرای امور نظارت کنند.

وی ادامه داد: در موضوعاتی مانند شبکه برق، پروژه‌های راه و کمربندی، با دعوت از وزیران و معاونان آنها، مسئولان مربوطه پای کار آمده‌اند و اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شده است.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک تأکید کرد: اعلام زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و وظیفه نماینده مجلس، دعوت از مسئولان، پیگیری امور و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست.

خزایی با بیان اینکه پیگیری مشکلات مردم را بدون چشم‌پوشی ادامه می‌دهد، گفت: برای حل مشکلات مردم منطقه تعهد دارم و در این مسیر از پیگیری مسائل کوتاه نخواهم آمد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد میان مسئولان و شهرستان‌های منطقه اظهار کرد: فرماندار، استاندار، وزیر و نماینده مجلس باید در کنار یکدیگر و با اتحاد برای خدمت به مردم تلاش کنند و هیچ موضوعی نباید به این اتحاد خدشه وارد کند.

خزایی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات اخیر کشور خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در مقاطع حساس در کنار مردم ایستاده‌اند و باید با نگاه دقیق و تحلیلی، تحولات کشور و شرایط منطقه را بررسی و برای تقویت امید، انسجام و ایستادگی جامعه تلاش کنند.

وی در پایان گفت: هدف همه مسئولان باید خدمت به مردم، رفع مشکلات و فراهم کردن شرایط بهتر برای زندگی مردم باشد و در این مسیر نباید اجازه داد به اتحاد و انسجام میان مردم و مسئولان خدشه‌ای وارد شود.