مخالفت رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با استعفای محمد رویانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی محرومیت دو جلسه‌ای علی دایی و کسر یک امتیاز از تیم فوتبال پرسپولیس، محمد رویانیان با ارسال نامه‌ای به محمد صادق اکبری رئیس هیات مدیره باشگاه، مراتب کناره‌گیری خود را در اعتراض به حکم کمیته انضباطی و نادیده گرفته شدن حق پرسپولیس اعلام کرده بود.

در همین راستا پس از برگزاری نشست هفته گذشته هیات مدیره باشگاه قرار بود امروز سه‌شنبه نشستی با حضور رویانیان و اعضای هیات مدیره برگزار شده تا درباره این موضوع بحث و بررسی بیشتری انجام شود اما این جلسه برگزار نشد. با این حال صبح امروز نشست دو ساعته‌ای بین رئیس هیات مدیره و مدیر عامل باشگاه در دفتر محمد رویانیان برگزار شد.

محمد صادق اکبری درباره مباحث مطرح شده در این جلسه، گفت: به طور مفصل با محمد رویانیان درباره امور باشگاه و همچنین موضوع کناره‌گیری ایشان صحبت کردم. رویانیان با استدلال‌های منطقی درباره کسر یک امتیاز از پرسپولیس و محرومیت دو جلسه‌ای سرمربی تیم مطالبی را بیان کردند و معتقد بودند که حق پرسپولیس نادیده گرفته شده و ایشان نیز به نشانه اعتراض به این حکم مراتب کناره‌گیری خود را طی نامه‌ای به بنده اعلام کرده بودند.

وی افزود: با این وجود بنده ضمن اینکه معتقدم باید از مجاری قانونی و به طور جدی این مباحث را پیگیری کرد، از وی خواهش کردم با توجه به وضعیت کنونی در وزارت ورزش و برای حفظ روند رو به رشد پرسپولیس و متوقف نماندن امور باشگاه این موضوع مسکوت بماند و مدیر عامل باشگاه با جدیت و توان مضاعف به امور باشگاه بپردازد تا در سایه فعالیت‌های مدیر عامل، همدلی در هیات مدیره، درایت کادر فنی و تلاش مضاعف بازیکنان و همچنین حمایت همه جانبه هواداران خوبمان شاهد اقتدار پرسپولیس، حفظ صدرنشینی و ادامه این روند باشیم.

اکبری تصریح کرد: به رویانیان حق می‌دهم که از برخی مسائل و احکام صادره ناراحت بوده و بدنبال دفاع از حق باشگاه و تیم باشد. او منافع باشگاه و تیم را بر منافع شخصی ترجیح داد. ما این مسائل را درک می‌کنیم اما همانطور که گفتم با توجه به وضعیت خاص موجود در وزارت ورزش و از آنجا که لازم است تیم با حمایت همه جانبه مدیران باشگاه امور خود را پیش ببرد از رویانیان درخواست کردم کما فی سابق با قدرت به کارش ادامه بدهد و این مباحث را مسکوت نگه دارد. به طور حتم مدیر عامل باشگاه با دلسوزی امورات را پیش خواهند برد و انشاءالله پرسپولیس با تلاش کادر فنی و بازیکنان در ادامه فصل نیز نتایج مطلوبی کسب کرده و هواداران را سربلند و شاد خواهند کرد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: در شرایطی که تیم پرسپولیس با تلاش‌های بسیار به صدر جدول رسیده، باید حمایت قاطعی از اعضای تیم داشت و طوری عمل کرد که آنها دلگرمی بیشتری داشته باشند. در چنین شرایطی معتقدیم باید از هرگونه مسائل حاشیه‌ای پرهیز کرد و بنده تاکید می‌کنم که رو. و انشاء‌ا... شاهد موفقیت‌های پرسپولیس در ادامه فصل نیز خواهیم بود.